Martín Pinto: "En 18 meses cerraron 1750 panaderías en el país"

En diálogo con Canal E, Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de Merlo y referente de la Cámara de Industriales Panaderos, explicó los motivos detrás del nuevo aumento del pan y expuso el dramático panorama del sector.

El pan vuelve a subir en Provincia: fuerte impacto de los costos

A partir de este lunes, el precio del pan en la provincia de Buenos Aires aumentó un 12%. “Teníamos un precio mínimo sugerido de 2.500 pesos hasta el viernes, y ahora será entre 2.800 y 3.300 pesos, dependiendo de la zona”, explicó Pinto. En contraste, en Capital Federal ya se venden algunos productos a “más de 4.000 o 4.200 pesos”, debido a costos más elevados como alquileres e impuestos.

El aumento responde directamente a la suba sostenida de insumos. “En las últimas dos semanas, la harina aumentó entre un 12 y un 16%, la levadura un 8% y la materia grasa un 11%”, detalló el dirigente panadero. Además, advirtió que los datos oficiales no reflejan la realidad: “Jamás se reflejó lo que dice el INDEC con el día a día de la gente y las pymes”. Pinto también mencionó que desde abril no se había modificado el precio, a pesar del constante incremento de costos como combustible y servicios.

Cierre de panaderías: una pérdida sin retorno

La situación del rubro panadero es crítica. “En 18 meses que lleva este gobierno nacional, tenemos 1.750 panaderías cerradas en todo el país, 710 solo en la provincia de Buenos Aires”, denunció Pinto, y agregó que muchas de esas panaderías eran negocios familiares que pasaban de generación en generación. “Decenas de panaderos que heredaron la panadería de su bisabuelo o abuelo tuvieron que cerrar su fuente de trabajo”, lamentó.

La gravedad del panorama se agrava si se compara con la pandemia: “En la pandemia cerraron 11.000 pymes en dos años. Hoy, en solo 18 meses, llevamos 16.000 pymes cerradas, de las cuales 1.750 son panaderías. Es algo que nunca en la historia pasó”, afirmó el entrevistado.

Pinto explicó que muchas panaderías cerradas no se reconvierten: “O se tiran a la clandestinidad, que también nos afecta, o se dedican a otra cosa”. Y remarcó que la falta de intervención estatal agrava la situación: “Necesitamos que la Secretaría de Comercio de la Nación funcione. Son ellos quienes deben ponerle un freno a los aumentos del gas, la luz y las materias primas”.

Actualmente, el diálogo con el gobierno provincial y algunos intendentes se mantiene, pero es limitado: “Es muy finito lo que ellos nos pueden ayudar”, reconoció. Finalmente, criticó el enfoque actual del Ejecutivo nacional: “Nos dijeron que no iba a haber subsidios ni freno a los aumentos, y que teníamos que hacer un mercado competitivo. Pero yo no puedo competir con nadie si me aumentan todo gradualmente todos los días”.