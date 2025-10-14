Matías Ghidini, sobre entrevistas laborales: “Hay que ser uno mismo y no ir ni muy relajado ni muy soberbio”

En diálogo con Canal E, el especialista en mercado laboral Matías Ghidini detalló los tres pasos fundamentales para conseguir empleo en Argentina y brindó consejos concretos para sobresalir en cada etapa del proceso.

Oportunidades laborales: dónde están y cómo encontrarlas

“Hay tres pasos que uno tiene que sortear con éxito: saber dónde buscar, tener un CV ganador y pasar la entrevista laboral”, afirmó Ghidini al iniciar su análisis. En un mercado laboral restringido, identificar las oportunidades es el primer paso crítico. Hoy, el escenario cambió radicalmente respecto a épocas pasadas: “Lo que antes era abrir el diario, hoy está en los portales de empleo”, explicó.

Ghidini destacó tres canales principales de búsqueda: “Los portales de empleo, las páginas web de las empresas y la red profesional LinkedIn”. Cada uno requiere una estrategia específica: desde completar un perfil profesional hasta aplicar directamente desde el sitio web corporativo. Para Ghidini, “Hoy aquellos que tienen alguna experiencia laboral, no pueden no tener un perfil en LinkedIn si están buscando trabajo”.

También remarcó una oportunidad desaprovechada: “Muchas veces no se tiene en cuenta que casi todas las empresas tienen una sección para dejar el currículum directamente”, una alternativa que puede acortar tiempos y mejorar la visibilidad del candidato.

CV y entrevista: cómo destacarse entre tantos

“El currículum tiene un objetivo principal: llamar la atención del selector”, sostuvo el especialista, destacando que no alcanza con listar funciones básicas. “Hay que hablar de logros, diferenciarse en formato y diseño, evitar copiar lo que hace todo el mundo”, recomendó. El uso de inteligencia artificial, aunque útil, puede uniformar en exceso: “Si todos usan IA para armar el CV, terminan haciendo uno igual al de todos”.

En cuanto a las habilidades blandas, si bien se suelen incluir, Ghidini aclaró que “se evalúan en la entrevista, no en el currículum”. Por eso, enfocarse en los aspectos técnicos y verificables sigue siendo la prioridad.

Sobre la entrevista laboral, Ghidini fue claro: “Uno tiene que ir con la verdad, tiene que ser uno mismo”. Además, valoró la preparación y la conexión con el entrevistador: “No hay que ir ni muy relajado ni muy soberbio; hay que ir abierto, curioso y preparado”. Dado que la mayoría de las entrevistas iniciales hoy son virtuales, recomendó asegurarse de tener un entorno adecuado: “Silencio, buena conexión y estar listo para conectar con el selector”.

Finalmente, destacó la importancia de investigar la empresa antes de aplicar. “Definitivamente uno tiene que saber a dónde está aplicando. Demuestra interés y capacidad de investigación”, sostuvo.



