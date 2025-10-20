Matías Olivero Vila: “Argentina ya se anima a decir las cosas a palabra plena”

En conversación con Canal E, Matías Olivero Vila, abogado, contador público y presidente de la ONG Lógica, destacó que el reciente Coloquio de IDEA marcó un cambio cultural en el empresariado argentino, que por primera vez "dice las cosas a palabra plena" sobre la presión fiscal.

El giro del empresariado frente al tema fiscal

Durante su participación en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, Olivero Vila notó un cambio notable en el tono y los temas abordados por el sector privado. “En el reciente coloquio de IDEA, entre el 20% y el 25% del contenido fue fiscal”, remarcó, comparándolo con años anteriores donde los temas impositivos casi no se mencionaban.

Para Olivero Vila, esta transformación es clave: “Ya nos animamos a decir las cosas que antes temíamos”, dijo, valorando que incluso desde la sociedad civil ahora se expresa con claridad el impacto del modelo tributario argentino. Según un estudio realizado por Lógica, “de 155 bloques de conferencias entre 2015 y 2022, solo cuatro fueron dedicados al tema fiscal”, reflejando cómo el empresariado evitaba antes esa discusión.

“Ahora la sociedad civil se anima a decir las cosas a palabra plena”, subrayó. Desde Lógica, una ONG apartidaria, remarcó que pudieron expresarse sin restricciones. “Nosotros no somos parte del empresariado, somos parte del tercer sector, pero pudimos decir las cosas como queremos decirlas”, enfatizó.

Impuestos, reclamo y responsabilidades políticas

Al ser consultado sobre si hubo propuestas concretas del empresariado más allá de los diagnósticos, Olivero Vila fue claro: “No corresponde que el empresariado diseñe una reforma impositiva; eso es tarea del poder político”, aunque aclaró que sí es legítimo hacer llegar reclamos.

“Lo primero que corresponde es poner sobre la mesa el diagnóstico y el reclamo”, afirmó. Y en ese sentido, criticó el silencio que históricamente reinaba: “Hasta hace pocos años, eso no existía. Había temor, había actitud funcional con esos impuestos más altos del mundo”.

Desde su organización, impulsan una consigna directa: “Impuestos lógicos, gastos lógicos, país lógico”, una frase que resume su enfoque: no se trata de eliminar la carga tributaria, sino de hacerla coherente y sustentable.

Además, enfatizó que la presión fiscal más crítica se concentra en los niveles subnacionales: “Especialmente a nivel provincial y municipal se hizo foco en el reclamo”, indicó, reforzando el mensaje de que no solo el Estado nacional debe revisar su estructura tributaria.