Melina Dorsa: “La red vial argentina está abandonada y sin mantenimiento hace años”

En conversación con Canal E, Melina Dorsa, licenciada en Organización Industrial del Observatorio Vial Latinoamericano, evaluó el lanzamiento del segundo tramo de licitaciones viales y alertó sobre la urgente necesidad de mantenimiento en las rutas nacionales.

Segundo tramo de concesiones: alcance e impacto

El reciente anuncio del Ministerio de Economía abrió la licitación del segundo tramo de concesiones de rutas y autopistas, que sumará más de 1.800 kilómetros bajo gestión privada. Según explicó Dorsa, este tramo incluye la Ruta 5, la Ruta 3 y la 205, desde Luján hasta el límite con La Pampa, conectando el sur bonaerense con Santa Rosa.

“En Argentina no solo necesitamos estas concesiones por la falta de pavimentación, sino principalmente por la falta de mantenimiento”, destacó la especialista, señalando que la red vial nacional presenta un “gran mal estado” que afecta tanto a rutas nacionales como provinciales.

Desde la perspectiva de seguridad vial, Dorsa subrayó que los siniestros viales no tienen una sola causa: “Cuando analizamos sus causas, su principal implicancia también es el factor humano y el factor vehicular”, explicó, y agregó que “a nivel mundial se trabaja en la mejora de las vías y la señalización, porque eso ayuda a evitar riesgos”.

La urgencia del mantenimiento y la inversión privada

Dorsa recordó que en la primera etapa de concesión se priorizaron los corredores logísticos del Mercosur. Sin embargo, advirtió que la mayoría del transporte comercial (92%) se realiza por tierra, lo que aumenta el riesgo de accidentes ante la falta de infraestructura adecuada. “Hace muchos años que la red vial está sin mantenimiento, está abandonada, no tiene señalización”, remarcó.

También cuestionó el uso de los fondos recaudados por tasas municipales y provinciales: “Esas tasas se cobran perfectamente y la pregunta muchas veces es a dónde va esa plata”, lanzó.

Consultada sobre el interés del sector privado, Dorsa confirmó que “ya hay empresas que se presentaron a la licitación”, con más de siete propuestas actualmente en evaluación. Además, subrayó que las licitaciones están abiertas tanto a inversiones nacionales como extranjeras, lo que podría acelerar los procesos de adjudicación.

Finalmente, insistió en la necesidad de rapidez y control en la ejecución de las concesiones: “Desde Seguridad Vial necesitamos que se aborde con celeridad importante, porque la principal problemática hoy es la falta de mantenimiento de las vías”, afirmó.

Dorsa advirtió que el mal estado de las banquinas y la falta de visibilidad incrementan el peligro en maniobras de emergencia: “Hay banquinas con pastos altos, descalzadas o sin asfaltar, lo que provoca pérdida de adherencia y posibles siniestros”, concluyó.

