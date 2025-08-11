Mercado argentino: Borra alertó por la falta de profundidad y el riesgo implícito

El analista de mercados, Nicolás Borra, conversó con Canal E sobre el comportamiento del mercado luego de la cadena nacional del viernes y las perspectivas económicas hasta las elecciones. El especialista subrayó que el mercado busca señales concretas más que discursos políticos y advirtió que las medidas actuales para sostener el tipo de cambio podrían dejar un escenario complicado después de los comicios.

La cadena nacional y el impacto en el mercado

Borra explicó que la cadena nacional tuvo un tono más político que económico y que, para los inversores, fue “más de lo mismo”.

Afirmó que el mercado esperaba anuncios concretos, pero lo que se escuchó fueron definiciones electorales sin medidas específicas. “Una ley por decretos sin apoyo parlamentario puede quedar en la nada en cualquier cambio”, señaló.

Tasas altas y enfriamiento económico

El analista expresó su preocupación por la estrategia oficial de mantener el dólar estable a cualquier costo, incluso a costa de frenar la actividad económica con tasas elevadas.

“El gobierno ha decidido rescindir actividad económica con estas tasas que no dan tregua. Incluso siguen subiendo y eso repercute muy fuerte en la actividad”, dijo, cuestionando el riesgo de sostener este esquema más allá de las elecciones.

También advirtió sobre el peligro de entrar en una espiral de vencimientos y tasas que no se puedan bajar en el futuro.

Liquidez, volatilidad y operativa en el mercado

Borra describió un mercado con alta volatilidad y operaciones concentradas en pocos instrumentos de corto plazo. Señaló que los bancos están buscando liquidez “a toda costa, sea la tasa que sea”, y que en la jornada se destacaron la caución a un día y la rueda de repo con tasas “exorbitantes”.

Indicó que esperaba una compresión de tasas antes de la próxima licitación, dado que el monto a renovar “no es nada despreciable”.

Comportamiento del Merval y rendimiento anual

Sobre el cierre de la jornada, Borra comentó que el Merval tuvo un día volátil, con subas iniciales que luego se desvanecieron, cerrando prácticamente plano en pesos y con una leve variación positiva en dólares.

Aseguró que la bolsa argentina ha sido uno de los instrumentos con menor retorno en lo que va del año y que, en retrospectiva, “hubiera sido conveniente quedarse en tasa”.

Riesgo país y perspectivas post-elecciones

Consultado sobre la posibilidad de una baja del riesgo país tras un eventual triunfo electoral, Borra fue claro: “Para que el riesgo país baje, primero tenés que tener leyes avaladas por el Congreso. No podés gobernar por decreto y esperar que el mercado te crea”.

Para el analista, los consensos políticos que trasciendan gobiernos son clave para que el mercado reduzca la prima de riesgo. En caso de que la tasa se comprima al 6% sin esos consensos, consideró que “ni te conviene estar en Argentina por el riesgo implícito”.