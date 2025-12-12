Mercados globales: “Las bolsas operaron mixtas”, analiza Ezequiel Vega

En diálogo con Canal E, Ezequiel Vega, analista de mercados, brindó un panorama global de la semana bursátil y alertó sobre los factores que podrían generar cambios bruscos en la renta variable.

Asia y Europa: subas fuertes y leves retrocesos

Vega explicó que las bolsas internacionales mostraron comportamientos variados durante la semana.“Las bolsas operaron mixtas”, resumió. Entre los índices más destacados, señaló que “el KOSPI de Corea del Sur subió arriba de un 2%, lo mismo para el Nikkei 225”, reflejando un avance sólido en Asia.

En contraste, hubo retrocesos moderados en otros mercados.

“Tuvimos una leve contracción para el SSI 300 de China, pese a que los resultados en materia de exportación fueron favorables”, detalló, recordando que China superó más de un billón de dólares de superávit comercial durante la semana. En Europa también hubo movimiento dispar: “La leve contracción la tuvimos en el DAX alemán, pero muy buena performance para el CAC 40 francés y el IBEX 35 español”.

Estados Unidos fue protagonista por una noticia clave: “El gran dato de esta semana fue el recorte de la tasa de interés de la Fed, que recortó 25 puntos básicos”, explicó el analista. Esta decisión, dijo, es relevante porque “cuanto más recorte haya, más rápido se va a reactivar el consumo y el crédito”.

El riesgo de una burbuja tecnológica y el futuro del oro

Consultado por la fuerte exposición de los mercados a la inteligencia artificial, Vega advirtió que ya existen alertas sobre una posible sobrevaloración.

“La burbuja se arma justamente cuando no se corresponde ese crecimiento de las acciones con la utilidad neta de las empresas”, explicó. Recordó que los fundamentos deben mantenerse alineados con los balances: “Las empresas rinden trimestralmente sus balances y en base a eso los inversores sostienen su posición”.

Si la incertidumbre crece, Vega anticipa que habrá una migración hacia activos más seguros.“Lo que puede haber es un corrimiento hacia activos de refugio como el oro y la plata, pero también hacia bonos”, indicó. En particular, señaló el caso japonés: “Si el Banco Central de Japón sube la tasa de interés, hay más apetito por esos bonos porque van a rendir mucho más”.

Incluso mencionó que los títulos latinoamericanos podrían resultar atractivos: “Los bonos de Latinoamérica siguen rindiendo casi el doble, lo cual es muy atractivo para los inversores”.

Vega recomendó seguir de cerca los movimientos del oro en particular, debido a su fuerte desempeño reciente y su rol como refugio ante eventuales turbulencias tecnológicas. “Hay que seguir muy atentos el pronóstico del 2026 con respecto al oro, que es uno de los activos que más creció este año”, afirmó.

