“Mientras el dólar esté calmo y la tasa de interés sea fuertemente positiva, el carry trade debería volver”

El analista financiero, Eric Paniagua, conversó con Canal E y se refirió al impacto de las recientes medidas monetarias del Banco Central y el efecto de las elecciones sobre los mercados.

Eric Paniagua explicó que las recientes decisiones del Banco Central, como la flexibilización de los encajes bancarios y la inyección de cinco billones de pesos, implican una mejora para los bancos y el crédito. “En gran medida debería ser un alivio para todo el sector financiero en general. Creo que el cambio de sistema de un sistema más mensual, el cálculo del encaje que pasa de un sistema diario como estaba hoy, va a ser un alivio no solo para los bancos, que ya no tienen que salir a buscar pesos día a día, sino también para todos los inversores que estaban tratando de financiarse en la bolsa, a través de cauciones, o a través del crédito privado del bancario”, detalló.

La importancia de las medidas para bajar las tasas de interés

Asimismo, sostuvo que estas medidas deberían “aceitar un poco más el mercado, darle un poco más de dinero y ayudar a bajar las tasas de interés en todos los sistemas de crédito”.

Sobre las oportunidades de inversión en pesos, Paniagua consideró que el contexto abre espacio para estrategias de carry trade, siempre que no haya sobresaltos cambiarios. “En gran medida daría la impresión que, mientras el dólar esté calmo, y la tasa de interés sea fuertemente positiva, como se está viendo con respecto a la inflación esperada, el carry trade debería volver a florecer”, afirmó.

Cómo podría influir la suba del dólar en el carry trade

Sin embargo, advirtió que se trata de una estrategia delicada: “Es una cuestión muy delicada, no obstante, un paradanzamiento exante, porque cualquier movimiento brusco del dólar podría justamente desarmar esa estrategia de carry trade que se está armando”.

Sobre la evolución de los activos locales, el entrevistado señaló que el fuerte repunte posterior a las elecciones responde a una “euforia demasiado marcada”. No obstante, espera que la tendencia de fondo sea positiva: “La verdad es un momento de euforia demasiado marcado como para anticipar una subida mayor. Me parece que a mediano plazo deberíamos ver una tendencia alcista de los bonos y las acciones argentinas, principalmente porque se las veía, creo que como hablábamos la semana pasada, lucían sobre castigadas”.

Sobre la misma línea, agregó que, “con un triunfo del Gobierno, la estabilidad macro, entre comillas, está más garantizada o está garantizada”, lo que genera un contexto propicio para los activos de riesgo.