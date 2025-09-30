Miguel Ponce: “Alemania está rompiendo décadas de pacifismo desde el final de la Segunda Guerra”

En diálogo con Canal E, Miguel Ponce, especialista en comercio exterior, analizó el escenario de alta tensión global que impulsa a Alemania a prepararse para una posible guerra, mientras los metales preciosos alcanzan valores récord y el orden económico mundial entra en crisis.

Oro en récords y señales de alarma desde Europa

“Récord histórico del valor del oro ya llegando a los 3860”, sostuvo Ponce, al explicar cómo los inversores buscan refugio frente al clima global incierto. Junto con el oro, el platino, la plata y el paladio también escalaron a máximos, impulsados por el temor a un conflicto bélico a gran escala.

“La BBC cuenta que Suecia y otros países han empezado a repartir manuales a sus ciudadanos sobre cómo manejarse ante un ataque nuclear”, relató el especialista, dando cuenta del giro en la política de seguridad europea. Mientras tanto, Francia alista hospitales, Polonia cierra su espacio aéreo y Dinamarca denuncia drones sospechosos.

Pero fue Alemania quien sorprendió al anunciar la creación de una reserva nacional de comida lista para el consumo, que incluiría ravioles, lentejas y salchichas enlatadas. “Están quedando 579 búnkers en Alemania con espacio solo para el 1% de la población”, afirmó Ponce, contrastando con Finlandia, que ya protege al 60% de sus ciudadanos. Según indicó, el objetivo alemán es duplicar esa cobertura, al tiempo que rompe con décadas de pacifismo y vuelve a convertirse en la principal potencia militar de Europa.

Rearme, tensiones globales y el fin del orden multilateral

“Alemania está rompiendo décadas de pacifismo desde el final de la Segunda Guerra”, sentenció Ponce. El país aumentará el gasto militar, levantará el techo de deuda, y planea restablecer el servicio militar obligatorio. Esto, en un contexto en el que Europa dejaría de comprar gas y petróleo a Rusia a partir del 1° de enero.

“El mundo está en reseteo”, aseguró. Para Ponce, se está dejando atrás el orden multilateral surgido tras la Segunda Guerra Mundial: “Lo que estamos asistiendo es a un receteo del orden económico y político que conocimos”. Las cadenas globales de valor se desarticulan, y organizaciones como la ONU, la OMC y la OMS pierden protagonismo.

“Prácticamente la Organización Mundial de Comercio ha dejado de existir o tiene un papel irrelevante”, remarcó el experto, alertando sobre la fragmentación del sistema global. A esto se suma la amenaza a la hegemonía del dólar, impulsada por el avance del bloque de los BRICS ampliados.

Para Ponce, esta desdolarización podría significar una verdadera amenaza existencial para Estados Unidos. “Donald Trump dijo que si el dólar dejaba de ser la principal moneda, era como si Estados Unidos perdiera una guerra”, recordó, destacando la gravedad del escenario geoeconómico.

Finalmente, hizo un llamado a racionalizar los gastos de defensa: “Ya se hacen comparativas económicas: ¿podemos seguir gastando millones de dólares en misiles para bajar drones que valen cientos de euros?”, planteó.

