Miguel Ponce: “Debiéramos plantearnos la reforma laboral en base hacia dónde van las tendencias mundiales”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, habló con Canal E y reflexionó sobre el impacto de los despidos masivos en Amazon y la expansión de la inteligencia artificial en el mercado laboral.

“Sería paradójico, el momento en que acá empezamos a discutir una reforma laboral que los críticos dicen nos llevarían alrededor de los inicios del año 1900 en el mundo. El mundo está choqueado por esto”, afirmó Miguel Ponce.

Qué busca Amazon con los despidos masivos

Asimismo, explicó que los despidos de 14.000 empleados, que podrían llegar a 30.000 en pocos días, se dan porque Amazon busca automatizar más del 75% de las tareas en algunos centros. “Van a reemplazar el 10% de todas las plantillas que trabajan en oficinas. Los directivos confirmaron el plan para sustituir más de medio millón de trabajadores solamente en logística y almacenes”, señaló.

Ponce subrayó que este proceso representa un cambio histórico. “Harvard salió a hacer un estudio sobre este tema y dice que casi todos los trabajos tienen tareas que la inteligencia artificial ya puede hacer igual o mejor, y por lo tanto los empleos que están en más riesgo son los que están en oficinas, no en las fábricas”, remarcó.

Reemplazar con IA como una revolución laboral profunda

“Consideran que esto es una revolución laboral profunda, donde la tecnología ya no está reemplazando sólo las manos, el trabajo manual, sino también las decisiones y las tareas cognitivas”, explicó.

Para el especialista en comercio exterior, “las empresas que quieran mantener márgenes en el entorno de costos crecientes van a acelerar el uso de la inteligencia artificial”, lo que ejercerá una “presión enorme sobre los trabajadores, que se verán obligados a reconvertirse o quedarse afuera”.

A su vez, advirtió que Argentina debe debatir su política laboral en un marco más amplio: “Si vamos a entrar en esta discusión, cuando hablemos de reformas laborales, vamos a pensar solamente en los próximos tres o cuatro años o debiéramos tal vez abrir un debate más estratégico y más profundo y plantearnos esa reforma laboral en los marcos de hacia dónde van las tendencias mundiales del debate sobre el empleo hoy”.