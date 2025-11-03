Miguel Ponce: “El dólar es un arma estratégica para Estados Unidos”

En diálogo con Canal E, Miguel Ponce, especialista en comercio exterior, explicó cómo la Casa Blanca impulsa una estrategia global para frenar la desdolarización que promueve China y reafirmar el poder del dólar.

EE.UU. refuerza su hegemonía monetaria frente al avance chino

Según Ponce, este fin de semana el Financial Times reveló que Washington trabaja en una estrategia para sostener su liderazgo económico. “Estados Unidos quiere reforzar el dominio del dólar frente a China, lo siente amenazado”, señaló. El especialista explicó que el gobierno norteamericano reunió a su Tesoro y a la Casa Blanca con el economista Steve Henke, reconocido defensor de la dolarización, para estudiar mecanismos que incentiven a otros países a adoptar el dólar como moneda oficial o principal.

“El objetivo es reforzar el papel internacional del dólar en un momento en que China busca reducir su influencia”, sostuvo Ponce. El plan, aclaró, está en fase de análisis, pero refleja una decisión estratégica: impedir que las naciones emergentes giren hacia el yuan y los sistemas financieros alternativos impulsados por Pekín.

En ese contexto, Argentina aparece en la lista de países que Estados Unidos observa de cerca, junto a Líbano, Pakistán, Ghana, Turquía, Egipto, Venezuela y Zimbabwe. “Comparten inestabilidad cambiaria, fuga de capitales y baja confianza en su moneda local”, detalló.

“El caso más simbólico es Argentina, por sus crisis recurrentes y el debate político sobre la dolarización impulsado por Milei”, recordó el analista, quien advirtió que la falta de reservas limita esa posibilidad, aunque la cooperación financiera reciente podría facilitar un alineamiento monetario más estrecho con Washington.

La dolarización como instrumento de poder

Para Ponce, la movida de la Casa Blanca tiene un trasfondo claramente geopolítico. “El dólar es un arma estratégica para Estados Unidos. No es solo economía, es poder global”, enfatizó. La dolarización, explicó, no solo aumenta la dependencia financiera de los países que la adoptan, sino que refuerza la demanda global de dólares y de activos del Tesoro norteamericano.

De esta manera, Washington busca contrarrestar la ofensiva del yuan y de los BRICS, que promueven transacciones en monedas locales. Ponce recordó que “Trump siempre sostuvo que perder la hegemonía del dólar sería como perder una guerra”, destacando la dimensión política que le da el expresidente al control monetario.

China y el nuevo orden bipolar

Consultado sobre la dependencia mundial de las exportaciones chinas, Ponce fue contundente: “Estamos entrando en una nueva era histórica donde China no viene como segunda potencia, sino a la par de Estados Unidos”. La reciente tensión por las tierras raras —minerales esenciales para la industria tecnológica y militar— refleja ese pulso global.

“China le dijo a EE.UU.: si no me bajás los aranceles, te freno las tierras raras”, explicó. El analista advirtió que esta disputa afecta sectores clave como la inteligencia artificial, la industria automotriz y la bélica. Además, remarcó que el control chino sobre las stablecoins y los chips de alta tecnología profundiza la “guerra de monedas” que define la nueva etapa del comercio mundial.

