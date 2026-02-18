Miguel Ponce: “Estamos entrando en lo que Bill Gates denomina la era de las corporaciones sin cabeza”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, conversó con Canal E y se refirió a que la irrupción de nuevas plataformas de inteligencia artificial como DeepSeek, Anthropic y Altruist está generando un impacto profundo en los mercados globales y en el mundo laboral.

“Lo que está en juego es si el trabajo a nivel mundial, a nivel global, va a seguir existiendo o no”, afirmó Miguel Ponce. Según explicó, en las últimas semanas se produjo una aceleración inédita en herramientas de automatización avanzada: “Han aparecido básicamente tres, yo diría, en las últimas horas, en los últimos días, que vienen a sacudir todo”.

Las advertencias sobre la inteligencia artificial

Asimismo, subrayó que las advertencias ya provienen de los máximos referentes tecnológicos. “Salió Bill Gates y salió Elon Musk en el lapso de horas”. Sobre Gates, afirmó: “Bill Gates salió a decir que los mercados no estaban preparados, no están listos para esto”. Y resaltó: “Empieza a hablar de que el año 2026 va a ser el año del fin de la economía humana”.

Ponce citó textualmente la advertencia central: “No estamos ante una nueva herramienta, estamos ante la sustitución total del trabajador humano como unidad principal de la economía global”.

El comienzo de una nueva era para las corporaciones

En esa línea, sostuvo que el modelo corporativo está mutando hacia estructuras mínimas: “Estamos entrando en lo que Bill Gates denomina la época, la era de las corporaciones sin cabeza”.

El entrevistado explicó el concepto: “Un equipo pequeño, mínimo de los fundadores, de los inversores, del primer siglo, llamémosle así, van a estar apoyados por una enorme cantidad de chiffres, generando ingresos récord con una nómina de empleados prácticamente nula”.

En este sentido, comentó: “Esto no es una caída del mercado laboral. Esto es la eliminación definitiva del factor humano de la ecuación de alguna manera de las ganancias”.