Miguel Ponce: “Se está acelerando, de alguna manera, esto que denominamos el reseteo global”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en el nuevo mapa internacional y advirtió que el mundo atraviesa un proceso acelerado de reconfiguración del poder. “Se está acelerando, de alguna manera, esto que denominamos el reseteo global”, sostuvo.

Miguel Ponce explicó que los movimientos recientes de Estados Unidos, China y Rusia muestran que “las potencias hegemónicas se consolidan o buscan consolidarse muy rápidamente en sus áreas de influencia”.

La intervención de Estados Unidos en Latinoamérica

Asimismo, subrayó que Estados Unidos está actuando en América Latina con una lógica clásica de influencia regional. “Estados Unidos va por su patio trasero, que era claro. Venezuela y Colombia”. Este desplazamiento estratégico generó reacciones inmediatas: “Están respondiendo Maduro, Petro e interviene el Papa”.

Respecto al conflicto en el este europeo, Ponce indicó que Rusia mantiene una postura inflexible tras varias reuniones sin acuerdo con enviados de Trump. “De ninguna manera hay cese del fuego por Navidad ni por Año Nuevo ni nada que se le parezca”, señaló.

Luego, manifestó que la reacción europea es débil frente a las advertencias rusas: “Es una reacción casi cobarde. Se está esperando con mucha ansiedad la palabra”. Además, describió un panorama de fuertes diferencias internas en la Unión Europea, especialmente por las decisiones sobre la compra de gas ruso: “Hoy salen Hungría y algún otro país enojados porque atentan contra su soberanía energética la resolución de cesar toda compra de gas ruso”.

El tercer foco es el avance chino sobre la región Asia-Pacífico. “China aprieta a Japón por la defensa de Taiwán”, explicó el entrevistado. La presión alcanzó niveles diplomáticos relevantes: “Lo llama directamente a Trump y le dice que todo lo que están hablando se va todo para atrás si Trump no logra que Japón recule”.