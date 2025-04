Monteverde: “Argentina está en una inmejorable posición para alcanzar un acuerdo comercial con EE.UU.”

El doctor en economía Agustín Monteverde dialogó con Canal E en el marco de un nuevo “lunes negro” en los mercados, producto del anuncio de Donald Trump sobre la imposición de aranceles a productos provenientes de China, la Unión Europea y también de Argentina. “Mientras dure la convulsión, habrá que saber amacarse dentro de ella”, sostuvo Monteverde, al tiempo que explicó que el origen del conflicto actual se remonta a la reunión del G7 en 2018, cuando el entonces presidente norteamericano propuso eliminar los aranceles comerciales, sin éxito.

El conflicto con raíces previas

Monteverde contextualizó las recientes medidas proteccionistas de EE.UU. como una respuesta lógica frente a la negativa de los países del G7 a avanzar en un esquema de libre comercio. “En aquel momento no lo atendieron, y hoy las consecuencias están a la vista”, comentó el economista. Según su visión, la vuelta de Trump a la presidencia marca una postura más decidida: “No va a ser demorado ni por el Deep State americano, ni por las burocracias de Bruselas, ni por la OMC”.

Argentina: en el centro de la oportunidad

Consultado sobre cómo debería posicionarse Argentina ante este nuevo escenario, Monteverde fue contundente: “Debe reforzar su planteo comercial. Está en inmejorable posición para alcanzar un acuerdo en ese sentido”. Señaló que Estados Unidos, lejos de ser un país cerrado, es “la economía más abierta del mundo”, por lo que este podría ser un momento clave para negociar ventajas arancelarias.

Monteverde explicó que el gobierno argentino tiene una gran oportunidad si actúa con rapidez. “Podría ser el primer país en obtener beneficios en el mercado más grande del mundo”, enfatizó. Al mismo tiempo, aclaró que esta situación presenta un desafío financiero importante, ya que durante la turbulencia “una economía de bajo volumen como la Argentina debe abrocharse el cinturón y resistir”.

Commodities y superávit fiscal

Al referirse al precio de los commodities, el analista reconoció que una baja representaría “una amenaza muy seria” para la Argentina, dado que el país espera el ingreso de divisas por exportaciones. No obstante, fue cauto: “Me gustaría que se sigan acomodando un poco las bases, no me queda tan claro que la situación sea proclive a precios más bajos”.

Finalmente, destacó un elemento clave para navegar la crisis internacional: “La Argentina atraviesa esta tormenta con superávit fiscal y sin necesidad de emisión monetaria. Eso es una ventaja colosal”, concluyó.