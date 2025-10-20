Mora en las entidades bancarias: “Los bancos están achicando líneas y recortando políticas de crédito”

El CEO de Pareto FinTech, Hernán Finkelstein, dialogó con Canal E y se refirió a la situación del sistema financiero argentino en medio del incremento de la mora en préstamos personales y con tarjeta de crédito.

“Inicialmente, habíamos tenido un aumento de mora principalmente vinculado a un aumento muy fuerte del crédito, y eso era algo natural. La particularidad de la mora de agosto es distinta del motivo de crecimiento de la mora hasta julio”, indicó Hernán Finkelstein.

Cómo repercutió en los bancos la suba de tasas

Asimismo, detalló que, “en agosto, producto de diferentes cuestiones monetarias cambiarias, las tasas de interés subieron mucho”. También explicó que, “la TAMAR, que es la tasa de referencia para plazos fijos que captan los bancos de más de 10 millones de pesos, subió de niveles de más o menos del 40% al 90% durante agosto debido a una situación de liquidez en el sistema financiero”.

Luego, Finkelstein manifestó que esto llevó a que “los bancos restrinjan mucho la oferta de crédito a los individuos”. Según desarrolló, “esa restricción no implicó que bajara el nivel de crédito, sino que se desaceleró muy fuerte la velocidad de crecimiento que estaba teniendo, y eso empujó a muchas personas a una situación compleja”.

Desaceleración de los créditos

En esa línea, explicó que, “a cualquier deudor, si le cambia el perfil de vencimiento respecto a lo esperado, se le complican los pagos, y eso, de mi entendimiento, es lo que pasó principalmente en agosto por una muy fuerte desaceleración del crédito al sector privado”.

Sobre el impacto en los pagos mínimos de las tarjetas, el entrevistado prefirió no dar cifras específicas, pero aclaró: “Este aumento de la TAMAR de 40 a 90, cuando un banco paga 90% por un plazo fijo, eso con efectivo mínimo le termina costando más o menos 120. Miren el costo del dinero que se llegó a pagar en agosto”.

A su vez, advirtió que, “los bancos están achicando líneas y recortando políticas de crédito, porque les aumentó la mora, les subieron las tasas y esos préstamos que colocaron al 60 hoy les están resultando a pérdida”.