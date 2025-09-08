Néstor Kreimer advierte sobre el impacto real de la crisis post electoral: “Así como estamos, no podemos seguir”

En diálogo con Canal E, el economista y especialista en criptomonedas Néstor Kreimer aseguró que el mercado está atravesando un episodio de "panic attack", tras los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires.

Crisis de confianza y reacciones inmediatas del mercado

Según Kreimer, lo vivido tras las elecciones fue un verdadero “lunes negro”, en alusión al índice bursátil: “Volaron por los aires todos los parámetros, con lo cual sacar conclusiones o tomar decisiones ahora es un error”, afirmó.

El dólar cripto actuó como anticipo del sacudón: “El 1.465 o 1.470 que mostró el dólar cripto evidencia lo inevitable. Saltó un 7%, pero mucho menos que las acciones, que llegaron a caer 20%”, explicó. Para el economista, esto refleja una sobre reacción clara: “Hoy lo que te muestra la ventana no es el nuevo status quo, es el vendaval: están volando las sombrillas en la playa”, graficó con crudeza.

Kreimer recomendó a los operadores e inversores esperar antes de actuar: “No es momento para tomar decisiones. Sentate en el cordón de la vereda, esperá que pasen algunos carros y recién después cruzá”.

“Este round lo perdió el Gobierno, pero la pelea sigue”

El resultado en las urnas dejó un mensaje directo al oficialismo. “La realidad mató el discurso. A mi ley le entraron las balas y va a tener que recomponerse”, sostuvo Kreimer, con tono crítico pero analítico.

Si bien considera que el presidente no es “necio”, advierte que deberá ajustar su estrategia: “Este round dalo por perdido. O cambiás la estrategia o viene el knockout”.

Para el economista, la clave está en entender que “la gente votó desde el bolsillo”. En ese sentido, remarcó: “Cuando vienen por vos también y ya no tenés el nivel de vida que solías tener, empieza a molestarte sobreactuadamente el resto de los temas”, explicó.

Además, fue tajante con respecto al dilema económico actual: “Está bien lo que está haciendo mi ley, pero está mal el timing. En el medio, hay gente que come todos los días”, expresó, cuestionando el desfase entre las medidas macroeconómicas y el impacto en la vida cotidiana.

Finalmente, sentenció con claridad el mensaje que dejaron las elecciones: “Así como estamos, no podemos seguir. Este domingo fue el hasta acá llegamos”.

