Néstor Roulet: “Va a haber alrededor de un 20% menos de maíz en la provincia de Córdoba”

El ex secretario de Agricultura y productor agropecuario, Néstor Roulet, pasó por Canal E y explicó por qué la sequía ya generó pérdidas irreversibles, cómo impacta en Córdoba y qué efectos tendrá sobre la producción total de granos, el consumo interno y las exportaciones.

Las proyecciones iniciales para la campaña agrícola 2025/26 eran históricas. Según explicó Néstor Roulet, “hace alrededor de un mes, un mes y medio, se hacía una proyección de 150 millones de toneladas en total de granos de la Argentina”, impulsada principalmente por el excelente desempeño del trigo, que “en vez de 20 millones de toneladas, cosechamos 27”. Sin embargo, ese escenario cambió de manera abrupta.

Cuán decayeron las precipitaciones

“El problema comenzó hacia el 20 de diciembre”, señaló, cuando “prácticamente de la ruta 9 hacia abajo se paró las precipitaciones”. En este contexto, detalló que, “solamente en diciembre llovieron 20 milímetros y en enero otros 20, 30 milímetros”, una situación crítica para el maíz, especialmente en Córdoba, provincia que “produce casi el 40% del maíz de la Argentina”.

El impacto fue directo sobre los cultivos. “Al maíz le cayó en plena floración la sequía”, explicó Roulet, quien también describió una extensa franja afectada: “Vos ves de la ruta 8 hacia Río Cuarto, de Canals hacia Río Cuarto, una sequía enorme”. Aunque en algunos sectores hubo lluvias recientes, advirtió que, “lo que se resintió no se recupera”.

Se estima una fuerte caída de las toneladas de maíz en Córdoba

Las consecuencias productivas ya son evidentes. Asimismo, estimó que, “va a haber alrededor de un 20% menos de maíz en la provincia de Córdoba, que produce 20 millones, por lo tanto, vamos a tener 4 o 5 millones de toneladas menos de maíz, y 1 o 2 millones de toneladas menos de soja”. Por eso, afirmó que, “el récord que esperábamos se siente resentido”.

Sobre la posibilidad de revertir el daño, el entrevistado comentó: “Es imposible porque el maíz de primera ya se secó, se quemó directamente”. Incluso, relató que, “gran parte de los productores hicieron el maíz a picarlo, pasaron a picarlo porque no vale la pena esperarlo como grano”.

Ese maíz se destina a silo, pero tampoco compensa la pérdida. “En vez de sacar a lo mejor 20 toneladas por hectárea, 25, está sacando mucho menos”, explicó, y advirtió que, “en definitiva va a haber una menor producción también como forraje”.