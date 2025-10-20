Nicolás Borra: “Estados Unidos no tiene una dependencia directa con Argentina como para justificar un salvataje financiero”

En diálogo con Canal E, el asesor financiero Nicolás Borra, analizó la tensión de los mercados en la antesala de las elecciones y cómo reaccionan los inversores frente al swap con Estados Unidos.

Swap, calma artificial y desconfianza del mercado

El inicio de la semana estuvo marcado por un aparente optimismo en los mercados tras la noticia del principio de acuerdo de swap entre Estados Unidos y Argentina. Sin embargo, esa euforia duró poco. “Vimos una rueda positiva al inicio, pero que se revirtió con el paso de las horas”, explicó Borra, señalando que el uso anunciado del swap —para “mantener tranquilidad cambiaria”— generó más dudas que certezas.

“¿Podemos vender en el MULC los 20.000 antes o después de las elecciones? ¿Es para estabilizar una salida o para mantener este esquema que cada vez estamos más cerca del techo?”, se preguntó Borra en tono crítico. El mercado, según él, percibe que este salvataje no está claro y eso genera incertidumbre.

El experto advirtió que, a diferencia de casos como México o Japón, “Estados Unidos no tiene una dependencia directa con Argentina como para justificar un salvataje financiero”. Por eso, cuestionó: “¿Es tan así como dijo Trump, que simplemente es porque le cae bien Milei?”

Futuros, deuda y la presión sobre el dólar

El panorama se complica más cuando se analiza el manejo del tipo de cambio. Según Borra, el Estado estaría utilizando recursos del Tesoro y el BCRA para contener el dólar, pero a un costo elevado y con alto riesgo.

“Se estima que entre lo vendido en futuros, los dólares linked y la intervención del Tesoro en el SPOT, estamos hablando de 12 mil millones de dólares aproximadamente”, alertó. La clave está en que si el tipo de cambio “rompe el techo de la banda”, toda esa diferencia la pagaría el Estado, es decir, los contribuyentes.

Respecto al comportamiento del mercado, Borra fue tajante: “El mercado va a tender a anticiparse, por lo cual no va a estar posicionado en renta variable”. El contexto de alta volatilidad lleva a que los inversores busquen protección. “El inversionista y también el minorista va a decidir ir a lo seguro, estar dolarizado, pase lo que pase”, afirmó.

También señaló que este tipo de intervenciones generan efectos secundarios: quienes ingresaron capital esperando condiciones estables ahora buscan salir. “Me hiciste comprar bonos… ahora dame la salida y no a un precio de remate”, ejemplificó, dejando entrever la presión que sienten los fondos y actores que apostaron por el país.



