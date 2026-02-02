Nicolás Borra: “Estamos enfrentando jornadas de mucha volatilidad”

Las últimas jornadas bursátiles estuvieron marcadas por fuertes oscilaciones, especialmente en Wall Street. Para el analista de mercados, Nicolás Borra, el fenómeno no es casual. “Estamos enfrentando jornadas de mucha volatilidad, sobre todo los fines de semana, cuando empiezan a salir drivers que hacen que los lunes sean bastante volátiles”, explicó.

Uno de los factores que impactó en el mercado fue la temporada de balances. “Vimos, por ejemplo, a Microsoft mostrando que su CAPEX en inteligencia artificial no está viniendo con los beneficios que esperaban”, señaló Borra, al recordar que la acción cayó un 12% tras la presentación de resultados. En ese marco, aclaró que “ChatGPT aún no logra capitalizar sus avances y la nube también está bajando su porcentaje de crecimiento”, aunque remarcó que el escenario no es homogéneo y que “hay empresas que sí están mostrando crecimiento”.

Geopolítica, tasas de interés y petróleo: los verdaderos drivers

Más allá de los balances, Borra fue contundente al identificar el principal origen de la volatilidad. “Lo que está atribuyendo esta gran volatilidad son los conflictos geopolíticos”, afirmó, y mencionó la tensión entre Estados Unidos e Irán y su impacto directo sobre los metales preciosos. “Vimos una leve burbuja en el oro y en la plata, que cayó estrepitosamente en uno o dos días”, agregó.

Sobre la política monetaria estadounidense, advirtió inconsistencias. “Hay una incongruencia: el historial de Kevin Walsh es restrictivo, pero sus últimos comentarios validan las políticas de desregulación que impulsa Trump”, explicó. En ese sentido, sostuvo que “no sería raro que Trump haga ruido hacia una dirección para terminar haciendo todo lo contrario”.

En relación al petróleo, Borra señaló que el mercado subestima las restricciones reales de oferta. “La oferta va a estar restringida y manejada por Estados Unidos”, sostuvo, y explicó que países como China, Rusia e Irán “van a tener que acceder a precios mucho más altos, lo que puede generar una escasez tácita y una suba del precio”, algo que, según indicó, beneficia al plano local.

Empresas dominantes y el impacto político en los mercados

De cara a las inversiones, Borra recomendó cautela y selectividad. “Hay que apostar por empresas con sesgo monopólico y posición dominante para los próximos años”, afirmó, y citó a ASML como ejemplo. “Hay que buscar proveedores que estén al inicio de la cadena de crecimiento, no al final”, subrayó.

Finalmente, advirtió sobre el impacto político y reputacional en los activos financieros. “Va a haber repercusiones en el mercado con el caso Epstein”, alertó, y reveló un dato sensible: “Bitcoin cayó luego de la revelación de emails donde Epstein decía conocer y financiar a sus creadores, lo cual lo vuelve potencialmente manipulable y es preocupante”.

