Nicolás Borra: “Las reformas laborales e impositivas marcarán el rumbo macroeconómico”

El analista de mercados, Nicolás Borra, en diálogo con Canal E, evaluó el escenario financiero local e internacional y advirtió que los inversores siguen pendientes de la acumulación de reservas y de los datos económicos globales.

Dólares financieros neutros y un Merval con retroceso

Borra inició su análisis diferenciando ambos frentes. En el plano local, describió “una jornada con poco volumen, sobre todo en los dólares financieros, básicamente neutros”, mientras que los bonos registran “un leve retroceso” debido al aplazamiento oficial en la acumulación de reservas. Ese retraso, explicó, “preocupa un poco a los tenedores, pero sin grandes sobresaltos”.

El Merval sí mostró una baja más pronunciada. El analista detalló que “tenemos un recorte de aproximadamente el 2% en casi todos los sectores”, en línea con el clima internacional. Allí, el S&P 500 abrió en alza y luego retrocedió. Borra subrayó que “el índice parece estar medio pesado y hay un debate sobre si estamos o no en una burbuja de inteligencia artificial”, advirtiendo que la volatilidad podría intensificarse por la inminente presentación de resultados de Nvidia.

Confianza en mejora, pero condicionada por las reservas

Consultado por la reacción de los mercados tras las elecciones legislativas, Borra sostuvo que “la confianza ha mejorado mucho luego del resultado legislativo”, pero remarcó que la falta de acumulación de reservas es un freno clave para seguir reduciendo el riesgo país.

En ese sentido, puntualizó: “Lo vemos estabilizado ahí en los 600 puntos, aún sin poder quebrarlos y volver a esos 500 que teníamos a principio de año”. Afirmó que los inversores aguardan “una mejor señal en cómo vamos a acumular reservas a futuro y si va a haber algún canje o no”, dado que el gobierno enfrenta metas del FMI y obligaciones de deuda exigentes.

De cara a la semana, advirtió que el foco local debe estar puesto en las reformas que se debatirán en sesiones extraordinarias: “Hay que prestar mucha atención a los detalles que se puedan ir filtrando de las reformas laboral e impositiva”, porque definirán si el rumbo macroeconómico se alinea con lo que pide el electorado.

En el entorno global —señaló— también habrá novedades importantes: “Vamos a tener los datos de empleo y desempleo en Estados Unidos, que van a marcar la política monetaria de la Reserva Federal”, un factor que inevitablemente repercutirá en Argentina.

