El diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, habló con Canal E y analizó la exposición del Jefe de Gabinete Manuel Adorni en la cámara de Diputados y dejó un fuerte diagnóstico sobre la gestión nacional, el rumbo económico y el clima social en Argentina.

Tras una sesión extensa, Nicolas Del Caño remarcó que, "obviamente que acabo, fíjate que hay un tema muy importante, que es por respecto a todos los funcionamientos que hay en relación a su patrimonio, es decir, de sus ingresos y sus gastos, viajes, propiedades que aparecen y demás. Bueno, ahí no hubo una respuesta".

El rechazo de la sociedad a las justificaciones de Manuel Adorni

Asimismo, planteó que uno de los principales reclamos sociales sigue sin aclararse: "Claramente dejó todo para la justicia, pero hay un cuestionamiento muy fuerte en la población". En ese sentido, vinculó la falta de explicaciones con una contradicción del discurso oficial: "Llegaron diciendo que iban a combatir a la casta, y hoy tenés casos como, si repasamos, desde el tema de las coimas en ANDIS, el escándalo de Espert y el caso $Libra".

Del Caño también apuntó contra la implementación de políticas públicas clave. Sobre discapacidad, afirmó: "Ha habido una mentira muy muy grande, que es decir, que están aplicando la ley de emergencia de incapacidad". Y detalló las consecuencias: "No se está aplicando porque no se ha autorizado el nomenclador en todo lo que tiene que ver con la pérdida del año 2024".

Desfinanciamiento en la universidad pública

Respecto al sistema universitario, lanzó un desafío directo: "Yo lo desafío a que él (Manuel Adorni) funcione cobrando lo que cobre un docente o un docente de las universidades, lo cual le sacaron el 40% de su salario". Uno de los puntos más contundentes fue la confirmación de una iniciativa parlamentaria: "Nosotros vamos a ir, ratificamos el objetivo de ir por la moción de censura".

En materia económica, el entrevistado rechazó el relato oficial: "Ha habido una mentira muy muy grande" en relación a la gestión. Asimismo, criticó el impacto del modelo: "Este esquema, que está beneficiando al sector de especuladores financieros, a un puñado de multinacionales mineras, petroleras y del agro, está hundiendo, por ejemplo, la industria, comercio, la construcción".

También cuestionó los datos de inflación y salarios: "Mientras la inflación, que decían que iba a estar por debajo del 1%, dio 3,4% el último mes". Por otro lado, describió un deterioro en el mercado laboral: "Han cerrado 35.000 kioscos con la Argentina" y remarcó que, "cada vez tenés que tener más trabajo para llegar a fin de mes".