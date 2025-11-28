Nicolás Salvatore: “Estamos ante una oportunidad histórica”

Nicolás Salvatore, economista, explicó en diálogo con Canal E por qué el modelo cambiario actual puede derivar en una crisis y qué alternativas permitirían iniciar un ciclo de crecimiento.

“Tenemos un sendero virtuoso o una calamidad”: el dilema cambiario según Salvatore

Para Salvatore, el Gobierno se encuentra en un punto clave de decisión. Según explicó, “el gobierno está ante una oportunidad histórica”, porque hoy existe superávit fiscal primario y la posibilidad de tener simultáneamente superávit externo si se aplicara un tipo de cambio más competitivo.

El economista afirmó que con un dólar adecuadamente corregido, el país podría reproducir el esquema de “superávits gemelos” y un sendero de crecimiento sostenido: “Tendríamos un modelo que por sí mismo generaría los dólares necesarios”, sostuvo, en referencia al aumento natural de divisas vía exportaciones.

Además, destacó la presencia de un respaldo financiero externo: “Tenemos un seguro de Estados Unidos contra riesgo de default y contra corridas cambiarias”, algo que, según dijo, reduce la fragilidad externa mientras la economía acumula reservas genuinas.

Sin embargo, advirtió que el tipo de cambio atrasado destruye ese potencial: “Si mantenés el tipo de cambio atrasado, esto no ocurriría nunca y dependeríamos de financiar el atraso cambiario con deuda, exactamente lo que pasó con Cavallo”. Para Salvatore, la ventaja actual es que el país no está atado a un régimen rígido como la convertibilidad, por lo que “el presidente lo único que tiene que hacer es ser liberal y dejar que el tipo de cambio flote”.

Bandas cambiarias, inflación y el impacto en precios

El economista también respondió a las propuestas de otros especialistas. Frente a la idea de levantar el sistema de bandas, aseguró: “Discrepo parcialmente con Cachanosky”, porque liberar el dólar por completo podría generar un overshooting como en 2001.

Sin embargo, marcó con fuerza que el problema no es mantener las bandas, sino su nivel actual: “Lo que tenés que hacer es correr las bandas para arriba, no eliminarlas”, recomendó, planteando que el Gobierno debe ajustarlas de forma decisiva y luego irlas moviendo gradualmente.

Al hacer un balance, fue categórico sobre el desempeño oficial: “El gobierno tuvo tipo de cambio atrasado desde que empezó”, explicó, señalando que la devaluación inicial estuvo mal ejecutada porque coincidió con la liberación de precios oligopólicos, lo que anuló su efecto.

Sobre el impacto de una corrección cambiaria en la inflación, Salvatore fue claro: “Sí, por supuesto que se va a trasladar a precios, pero solo los primeros meses”, asegurando que luego, con un dólar competitivo, la economía podría crecer como en los años posteriores a 2002. Según él, un ajuste del 50% sería “moderado” para la Argentina y no provocaría un desborde inflacionario: “La sangre no llegó al río en 2016 y una devaluación así es manejable”.

En síntesis, el economista cerró con una advertencia contundente: “Este gobierno está haciendo populismo cambiario; tendría que ser un poco más liberal”.

