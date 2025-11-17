“No hay un acuerdo cerrado”: Miguel Ponce aclara el verdadero alcance del marco con Estados Unidos

En diálogo con Canal E, el especialista en comercio internacional Miguel Ponce advirtió sobre la verdadera naturaleza del marco de cooperación firmado entre Argentina y Estados Unidos y alertó por sus posibles impactos sobre el sector agropecuario.

“No es un acuerdo cerrado”: dudas y advertencias sobre el marco firmado con EE.UU.

Ponce comenzó aclarando que aún no existe un acuerdo comercial formal, sino un marco inicial: “Estados Unidos y Argentina acordaron un marco para profundizar la cooperación bilateral en comercio e inversión, pero ese acuerdo no está cerrado”. Por eso enfatizó que preocupa el modo en que se interpreta el anuncio, especialmente por la sensibilidad del sector agropecuario.

Señaló que observa “un divorcio peligroso” entre discursos públicos y las inquietudes que él recibe directamente de productores y economías regionales: “Me parece que no hay una dimensión de lo que podría estar atrás de lo que va trascendiendo”. En particular, advirtió sobre presiones vinculadas a propiedad intelectual en semillas de soja y la intención de desplazar a China, que hoy compra el 75% de la carne vacuna argentina.

También remarcó que el documento no aborda los derechos de exportación y que algunos puntos podrían anticipar retrocesos: “Cuando te dicen que tenemos que intervenir de manera conjunta para regular el mercado global de la soja, yo me agarraría”, señaló, advirtiendo que la baja de retenciones podría quedar sin modificaciones favorables.

Además, recordó el descontento estadounidense con recientes acuerdos comerciales: “La queja que está ocurriendo con los farmers norteamericanos bajo un título: ‘Trump nos traicionó’”. Según Ponce, esto podría endurecer aún más la postura negociadora de EE.UU. en caso de percibir que Argentina celebra el marco mientras los productores norteamericanos presionan.

Ganadería, biocombustibles y MERCOSUR: expectativas recortadas y riesgos geopolíticos

Ponce cuestionó expectativas excesivas sobre un salto exportador: “Se está hablando de que la ganadería pasaría de 20.000 a 80.000 toneladas; nada se ha dicho de esto”. Citó incluso declaraciones de funcionarios estadounidenses que prevén incrementos mínimos, “en un entorno de 600 o 700 toneladas anuales más”, lo que sería insuficiente si Argentina debe recortar ventas a China.

Con respecto a los biocombustibles, también fue categórico: “Soy muy escéptico en relación a este tema”, remarcando que EE.UU. busca que Argentina consuma internamente la soja mientras paga propiedad intelectual, sin garantizar acceso relevante a ese mercado.

La preocupación de Ponce se extiende al impacto sobre sectores sensibles —avícola, porcino, lácteo— que enfrentarían competencia desigual con producción estadounidense: “La verdad es que me parece preocupante el cuadro de situación”.

En el frente internacional, advirtió por el contexto geopolítico y el rol del presidente argentino en negociaciones clave. Subrayó que la ausencia de Argentina en la cumbre del MERCOSUR podría debilitar el acuerdo con la Unión Europea: “Argentina no estaría presente… es muy preocupante”. Además, observó que varios gobernadores dependen del vínculo con Brasil, como Córdoba, que destina 80% de sus exportaciones industriales a ese país.

Ponce advirtió que aún falta cerrar la negociación técnica y ratificarla en parlamentos: “Yo creo que no se llega; falta cerrar la negociación de los técnicos y ver qué pasa con los parlamentos”. El especialista sostiene que el camino abierto es incierto y lleno de asimetrías estructurales que podrían dañar al sector exportador argentino.

