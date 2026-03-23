"No podemos avalar el encubrimiento ni lo que pasó", sentenció Pedro Furió, hijo de un represor, en "QR!"

En el programa “QR!”, emitido por Canal E, el conductor Pablo Caruso presentó un especial por los 50 años del golpe de Estado, en una emisión centrada en el debate sobre la Memoria, Verdad y Justicia.

El invitado fue Pedro Furió, hijo de un represor condenado por delitos de lesa humanidad, Paulino Furió, quien compartió su experiencia personal atravesada por la pertenencia a una familia militar y el proceso de revisión de ese pasado.

“Nos hemos criado con la negación de eso”, señaló Furió al describir cómo se abordaban los crímenes de la dictadura dentro de su entorno familiar. En esa línea, explicó que durante años predominó un discurso que negaba los hechos o los justificaba como parte de una supuesta “lucha antisubversiva”.

El entrevistado relató que su mirada comenzó a transformarse en la juventud, a partir de nuevas relaciones sociales y experiencias fuera del ámbito familiar. “Me di cuenta de que repetía cosas que me daban vergüenza”, expresó al referirse al momento en que empezó a cuestionar los relatos con los que había crecido.

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Sobre la figura de su padre, sostuvo que la responsabilidad no dependía exclusivamente de una condena judicial. “Yo ya tenía claro que era responsable”, afirmó, y remarcó la dificultad de separar los vínculos familiares de los hechos investigados.

Furió también se refirió al surgimiento de espacios colectivos conformados por hijos de represores, en los que se discuten estas trayectorias personales desde una perspectiva colectiva. En ese marco, destacó la importancia de asumir una posición pública y crítica frente al pasado: “No podemos avalar lo que pasó, pero tampoco el encubrimiento”.

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En el tramo final de la entrevista, el invitado reflexionó sobre el presente del debate en torno a la memoria en Argentina y advirtió sobre discursos que ponen en cuestión consensos históricos. En ese sentido, sostuvo que uno de los desafíos actuales es sostener el compromiso social con la memoria y los derechos humanos, especialmente frente a nuevas generaciones.

LB