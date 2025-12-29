Norberto Markarián: “La reforma previsional fracasó, pero el año que viene va a volver el tema”

La situación de los jubilados vuelve a ocupar el centro del debate económico y social. Para Norberto Markarián, especialista en temas previsionales, en diálogo con Canal E , el fracaso de la reforma previsional no implica el cierre del tema, sino apenas una postergación.

“La reforma previsional fracasó, pero en cualquier momento el año que viene va a volver el tema”, aseguró, al remarcar que se trata de “una preocupación nacional” que ningún gobierno logró resolver de fondo.

Uno de los principales problemas, según explicó, es la ausencia de una ley de movilidad sostenible. “Cada gobierno dejó de lado la ley de movilidad y dio los aumentos por decreto”, afirmó, señalando que esto derivó en un sistema imprevisible y profundamente desigual. “En ningún momento se cumplió con una ley de movilidad para los jubilados”, remarcó.

Jubilaciones bajas, juicios y desigualdad estructural

Markarián fue contundente al describir la situación de quienes sí aportaron durante su vida laboral. “A esa gente, cuando se jubila, le pagan un 45% de lo que le correspondería cobrar”, explicó, lo que obliga a miles de jubilados a iniciar juicios para lograr un reajuste. “Todos los meses tienen que hacer un juicio para llegar por lo menos al 70% del sueldo que cobraban en actividad”, señaló.

El panorama es aún más crítico para quienes accedieron mediante moratorias. “A esos directamente les pagan jubilaciones mínimas”, afirmó, detallando cifras concretas: “En enero el aumento va a ser del 2,47% y la jubilación mínima va a quedar en 349.299 pesos”, monto que asciende con bonos pero sigue siendo insuficiente frente al costo de vida.

Para Markarián, el problema no es solo económico, sino también político. “Necesitamos que los legisladores se pongan de acuerdo”, sostuvo, al advertir que la falta de consensos deriva en mayor judicialización. “Todo esto genera un cuello de botella en el Poder Judicial”, agregó.

Reforma futura, fin de moratorias y uso de la caja jubilatoria

De cara al futuro, el especialista anticipó cambios profundos. “La jubilación va a ser proporcional a lo que aportaste”, afirmó, lo que implicaría mayores diferencias entre beneficiarios. En ese esquema, “las moratorias no van a existir más”, y podría surgir “un régimen parecido al de las AFJP, pero más serio”, con mayor control y transparencia.

Uno de los puntos más sensibles es el uso de los fondos previsionales. “Lo más justo sería que no le sigan sacando dinero a la caja de los jubilados”, enfatizó, denunciando que durante años se utilizó ANSES para cubrir otros déficits. “El dinero siempre salía de ANSES”, recordó.

Finalmente, Markarián reclamó mayor firmeza institucional. “El que se robe el dinero de los jubilados tiene que ir preso”, afirmó, y concluyó con una advertencia clara: “Los jubilados no tienen quién los represente, dependemos de los legisladores”.

