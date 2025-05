"Olvídense de que la inflación se vaya a cero si la tasa de interés no acompaña para abajo", aseveró un economista

En función de analizar la situación inflacionaria actual de Argentina y la perspectiva del discurso oficial encabezado por el presidente Javier Milei sobre que para el año que viene ya no habrá inflación, este medio se contactó con el economista, Gonzalo Martínez Mosquera.

Respecto a las proyecciones optimistas del Gobierno sobre la inflación, Gonzalo Martínez Mosquera comentó: "Milei dice, a mediados del año que viene ya está, ya no hay más inflación. Desde mi punto de vista, yo no soy tan optimista". Luego, aclaró que no espera una inflación por debajo del 2% mensual y sostuvo: "La principal causa de la inflación es la tasa de interés". A contramano de la teoría tradicional, afirmó: "Subir la tasa de interés genera inflación y por lo tanto, bajar la tasa de interés reduce la inflación".

La influencia de la tasa de interés en la inflación

Según desarrolló, "el 80% de la emisión monetaria era simplemente para sostener esa tasa de interés que define el Banco Central". También criticó duramente esa política: "El Banco Central podría haber venido un día y decir, bueno, a partir de mañana la tasa es cero y eliminaba el 80% de la emisión monetaria".

Mosquera destacó que con la llegada de Milei "bajó la tasa de interés y la inflación se derrumbó". Pero advirtió que, "el Gobierno dejó de bajar la tasa de interés y lo que ocurrió con la inflación es que se estancó". En ese sentido, dijo: "Si el Gobierno no sigue bajando la tasa de interés, no estoy esperando que la inflación baje más allá de un dos y pico por ciento".

El Gobierno y la continuación del déficit

Sobre el discurso de emisión cero, expresó: "De ninguna manera eso es verdad. El Gobierno sigue con déficit y sigue con emisión monetaria". A su vez, aclaró que el déficit "está escondido en la capitalización de los intereses del LECAPs, del LEFIs y de la deuda CER".

El economista también cuestionó el superávit: "El Gobierno, por definición, no puede tener superávit, si de un lado están recibiendo más pesos de los que entregan, del otro lado tiene que hacer lo contrario". Sobre la misma línea, explicó que, "si el Gobierno realmente intentara tener superávit fiscal, lo que nos empieza a pasar a nosotros es, nos quedamos sin pesos, quebramos y dejamos de pagar impuestos".

En cuanto a la meta oficial de reducir la inflación a cero, resaltó: "Olvídense de que la inflación se vaya a cero si la tasa de interés no acompaña para abajo". Asimismo, añadió que el sistema actual de intereses "es la política más regresiva del mundo" y que "cuando nos dan más pesos de los que necesitamos, vamos a presionar el dólar".