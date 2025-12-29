Pablo Das Neves: “El mes de enero va a presentar un test de credibilidad del gobierno”

El próximo 9 de enero marca un punto clave para la política económica argentina. Ese día vence un pago de USD 4.200 millones, y, según explicó el economista Pablo Das Neves, en dialogo con Canal E, “los dólares hoy por hoy no están, todavía falta”, aunque aclaró que “eso no significa que debe haber pánico en el mercado”. De hecho, destacó que “los bonos que vencen el 9 de enero están cotizando al alza, con una leve disminución del riesgo país”, una señal de confianza relativa por parte de los inversores.

El economista subrayó que el Gobierno cuenta con alternativas de financiamiento, pero enero concentra varios riesgos simultáneos. “El mes de enero va a presentar un test de credibilidad del gobierno”, afirmó, no solo por el pago de la deuda, sino también por la posible salida de capitales vinculados al blanqueo. En ese sentido, recordó que “existe el riesgo de la salida de aproximadamente 23 mil millones de dólares”, fondos que desde el 1 de enero quedan disponibles para retirarse del sistema.

La Ley de Inocencia Fiscal y la apuesta a los dólares

Consultado sobre la Ley de Inocencia Fiscal, Das Neves explicó que el Gobierno busca remonetizar la economía. “Este modelo económico funciona con una oferta permanente de dólares”, sostuvo, y agregó que la norma “es una especie de blanqueo con algunas limitaciones”, ya que “no es un blanqueo propiamente dicho” y el fisco puede investigar el origen de los fondos.

Aun así, el economista se mostró moderadamente optimista respecto al comportamiento de los capitales ya ingresados. “Yo creo que muchos de estos 23 mil millones se van a quedar en el sistema”, señaló, debido a las alternativas financieras disponibles, como obligaciones negociables de empresas líderes y bonos que siguen ofreciendo rendimientos atractivos.

El problema, advirtió, es el costo del financiamiento. “Muchas de estas alternativas son caras”, dijo, al recordar emisiones recientes a tasas elevadas. Por eso anticipó “un manejo muy fino de la caja” y posibles cambios regulatorios para incentivar que los dólares permanezcan en el sistema sin sacrificar reservas.

FMI, reservas y credibilidad en la cuerda floja

La relación con el FMI es otro frente delicado. Das Neves fue contundente: “Argentina vive de waiver en waiver y no cumple las metas”, especialmente en lo referido a la acumulación de reservas. Según explicó, el organismo y Estados Unidos ya presionan para corregir el esquema actual. “Esto del dólar barato ya no le está gustando al Fondo”, afirmó.

También puso en duda un levantamiento total del cepo en el corto plazo. “Me sorprendería si sucede y sería bastante peligroso”, advirtió. Para el economista, el desafío central pasa por la confianza: “El mercado se basa principalmente en expectativa y credibilidad”, y aunque Argentina tenga mejores fundamentos que otros países, “la credibilidad se construye”.

De cara a enero, Das Neves concluyó: “Vamos a ver si realmente responde frente a los mercados”. Cree que el Gobierno lo hará, aunque resta saber “cuál es el costo y cuál es la herramienta que utilizan” en un mes decisivo para el rumbo económico de 2026.