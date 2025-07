Pablo Roma: "Hay una desconexión total entre la dirigencia política y la sociedad"

Con la presentación de listas inminente y un escenario social marcado por el desencanto, la dirigencia política enfrenta el reto de legitimarse ante una ciudadanía cada vez más distante.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista político, Pablo Roma, quien comentó que, “pareciera que el nivel de la discusión es muy bajo”, al referirse a los recientes episodios en el Congreso. Para él, el problema central es que la clase política se ha desconectado de las demandas sociales. “La política no termina de resolver las demandas y mucho menos de abordarlas en la complejidad que hoy tienen”, advirtió.

Roma señaló que este distanciamiento genera apatía en los votantes: “Hay mucha gente que no va a votar porque entiende que no hay respuesta”, planteando que la participación baja refleja un desinterés profundo, incluso en elecciones obligatorias.

Baja participación electoral y legitimidad en cuestión

Al analizar la escasa concurrencia a las urnas, como sucedió recientemente en Rosario, donde solo votó el 48% del padrón, Roma fue contundente: “Eso tiene un problema de legitimidad”. Aunque reconoció que a ciertos sectores les conviene que vote solo su núcleo duro, también advirtió que eso socava la representación real.

“Los proyectos tienen menor nivel de legitimidad cuando ganan con el voto de apenas la mitad del padrón”, explicó, haciendo énfasis en que esta situación afecta tanto a oficialismo como a oposición.

Acuerdo PRO-Libertad Avanza: ¿una unión con fisuras?

Respecto a la posible alianza entre el PRO y la Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, Roma afirmó que existe un proceso de subordinación del PRO, pero también resistencias internas. “El PRO no quiere quedar en ese lugar tan subordinado y está planteando algunas condiciones”, sostuvo.

Sin embargo, opinó que la unidad es probable, aunque se definirá en torno a detalles técnicos como la designación de apoderados.

“Cuestiones que quizás no son tan importantes para la ciudadanía, pero sí para la lógica interna de los espacios políticos”, aclaró.

Cristina Fernández de Kirchner y el nuevo eje de confrontación

Consultado sobre la figura de Cristina Fernández de Kirchner, Roma reconoció que su peso simbólico sigue siendo importante, pero su influencia está en disputa: “No termina de saldarse la discusión interna sobre si sigue teniendo poder de decisión”.

El foco, según él, ha comenzado a desplazarse hacia Axel Kicillof. “Hoy el referente en la Provincia es el gobernador”, afirmó, indicando que la Libertad Avanza adaptó su estrategia para confrontar con quien sí estará en la contienda electoral.

Los gobernadores, entre el ajuste y la necesidad de negociación

En relación a las tensiones entre Nación y las provincias, Roma advirtió que el pacto político sellado en mayo con los gobernadores “no ha tenido las respuestas esperadas”. “Para el gobierno fue clave ese acuerdo, pero no está claro si fue real o solo una estrategia”, explicó.

Con un escenario económico crítico, “los gobernadores tienen margen para tensar la negociación”, sostuvo, y remarcó que el gobierno deberá ceder si quiere sostener el respaldo provincial. “El gobierno necesita que las provincias hagan un ajuste mayor”, concluyó.

Elon Musk, la motosierra y un baño de realidad

Finalmente, Roma analizó el impacto simbólico de las declaraciones de Elon Musk, quien se arrepintió de la famosa foto con la motosierra. “Lo afecta en el sentido de que pierde un amigo”, ironizó, y explicó que para Javier Milei esos vínculos son personales, no institucionales.

Según el analista, las palabras de Musk reflejan algo más profundo: “Ese proyecto no funciona, no termina de resolver los problemas”. Si bien reconoció que el gobierno aún conserva apoyo, advirtió que “la sociedad empieza a entender que este modelo así no se puede sostener”.