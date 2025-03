Para un economista, "Argentina sigue sin generar confianza en los inversores y se refleja en la caída de las acciones"

La caída de las acciones argentinas y la situación económica global generada por la incertidumbre vinculada a las políticas de Donald Trump y las decisiones del gobierno argentino, genera preocupación en la economía nacional.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Haroldo Montagu quien explicó que la reciente caída en los mercados, con una baja de hasta un 6% en las acciones argentinas, tiene una causa clara: la incertidumbre generada por Donald Trump.

"Las declaraciones de Trump sobre la posible subida de aranceles y tarifas a sus principales socios comerciales, como Canadá y México, generaron una gran incertidumbre", explicó el economista. Aunque Trump luego suspendió estas subidas, el daño ya estaba hecho, y los mercados están procesando estos hechos con dudas y falta de dirección.

La situación de la economía argentina

Montagu también reflexionó sobre el difícil panorama que atraviesa la economía argentina, que ha caído más que sus vecinos de Brasil o México. El economista vinculó esta situación con la fragilidad institucional y económica del país, destacando que "el gobierno de Milei no ha logrado generar confianza en los inversores internacionales" desde su llegada al poder. En este sentido, advirtió que el país sigue enfrentando una falta de inversión, lo que se refleja en la caída de las bolsas y en la debilidad estructural de la economía argentina.

El DNU y la deuda externa

Otro tema que preocupó al economista fue el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el gobierno argentino envió al Congreso para avanzar en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Montagu expresó su preocupación por la anulación de una ley de 2022 que obliga a que cualquier acuerdo con el FMI pase por el Congreso, ya que esto "representa un grave riesgo institucional".

A pesar de que el gobierno sostiene que este acuerdo traerá fondos frescos, el entrevistado advirtió que solo servirán para aumentar la deuda externa de Argentina. "Estamos comprometiendo aún más nuestra deuda con el FMI, una deuda exigible en dólares, cuando ya tenemos una deuda de 46.000 millones de dólares", señaló.

La desconfianza en el FMI y las condicionalidades

El economista también explicó que el FMI solo otorga préstamos a cambio de políticas económicas específicas, las cuales siempre han sido controvertidas en Argentina. Según Montagu, el Fondo no presta dinero sin exigir la implementación de políticas económicas que no siempre son populares.

“No hay otra opción. El FMI tiene una sola forma de prestar, que es a cambio de políticas económicas", destacó. Aunque algunos miembros del gobierno aseguran que esta vez la situación será diferente, Montagu no comparte ese optimismo, señalando que la historia reciente de Argentina con el FMI no respalda esas afirmaciones.

El "dólar blando" y las retenciones

Sobre el “dólar blando”, una medida que otorga ventajas cambiarias a los exportadores de granos, Montagu señaló que su eliminación podría generar una desventaja para este sector clave de la economía. Explicó que el gobierno ha optado por disminuir levemente las retenciones con el fin de incentivar la liquidación de dólares, pero eliminar esta medida podría reducir la cantidad de dólares que ingresan al país.

Para finalizar, el economista agregó: "La eliminación del dólar blando implicaría una pérdida de ventaja cambiaria, lo que podría afectar la liquidación de granos".