Para un especialista, “los argentinos somos psicóticos con el dólar”

El CEO de Win Securities, Fabio Saraniti, dialogó con Canal E e hizo hincapié en la situación del mercado argentino en la antesala de las elecciones y señaló que, “hay un exceso de pesimismo, un exceso de cobertura”.

Fabio Saraniti explicó que, pese a las tensiones preelectorales, el escenario económico no muestra señales de colapso. “Creo que todos estos anuncios que hicieron en medio del camino hasta ahora hicieron que sigamos, digamos, sin que nada se rompa. Lo voy a poner así. Es lo que creo que en Argentina tengamos que hablar así, que nada se rompa como algo positivo, y debería ser la normalidad como cualquier país del mundo”, planteó.

La relación de la psicología con la economía

Asimismo, remarcó que la situación actual refleja más un comportamiento psicológico que una crisis real: “Los argentinos somos psicóticos con el dólar. Y como siempre pasó X cosa, piensa que va a pasar lo mismo”. En ese sentido, consideró que muchas decisiones de dolarización se explican más por hábitos culturales que por fundamentos económicos.

Saraniti destacó que, “no veo que haya ningún desplome de la economía. De hecho, los números de agosto, sorprendentemente, tanto construcción como producción, dieron 0,5 mes a mes, los dos, o sea, ni siquiera están bajando. Está estable, está estabilizada la economía, no está creciendo en el margen, no está habiendo ningún derrumbe en la economía, ni los precios están volando, ni el dólar está volando”.

Exceso de pesimismo en el mercado

Luego, manifestó que la sobrerreacción del mercado tiene más que ver con la percepción que con los datos: “Hay un exceso de pesimismo y un exceso de cobertura. Esta situación fue violenta y ni siquiera son elecciones presidenciales y ya sabemos que el oficialismo va a tener más diputados y senadores, hay un exceso de negativismo”.

Sobre el escenario post-electoral, el economista aseguró que, “el lunes, básicamente, el tema político va a pasar a un segundo plano. Creo que el Gobierno se va a concentrar en un cambio de gabinete, en el cual probablemente entre un par de personas del PRO, cosa que va a darle más gobernabilidad y más volumen político al Gobierno”.

También sostuvo que, “la agenda el lunes va a ser otra Argentina, otra agenda en cuanto a que, ya está, por más que no sea muy bueno el resultado, no va a pasar nada grave en la economía”. Con respecto a una posible suba de la inflación, comentó: “No va a volar la inflación, porque no hay emisión monetaria”.