Para una economista, el resultado electoral “debería ser un incentivo para llevar adelante un cambio en el esquema cambiario”

Con el fin de analizar el impacto del triunfo electoral del oficialismo y la fuerte reacción en los mercados con un dólar en caída, además de las subas tanto en acciones como bonos, este medio se comunicó con la economista, Natalia Motyl.

“Debería ser un incentivo para llevar adelante un cambio, sobre todo de forma urgente en lo que es el esquema actual cambiario”, sostuvo Natalia Motyl. Según desarrolló, el nuevo escenario “es una gran oportunidad para, en este veranito del mercado, aprovechar junto con la entrada de dólares o este swap por parte de los Estados Unidos para ir hacia un régimen de flotación quizás administrada”.

Qué necesita el nuevo esquema cambiario

Asimismo, explicó que un esquema de ese tipo sería “más amigable con el programa económico actual y que no dependa tanto de la credibilidad del programa, que tampoco esté supeditado a ataques especulativos que pueden llegar a reiterarse”.

Sin embargo, Motyl advirtió que el Gobierno podría optar por mantener el status quo: “Ha demostrado que en situaciones en las cuales no se ve derrotado, trata de mantener el rumbo económico”. “Lamentablemente, puede llegar el Gobierno a, entre comillas, creérsela y sostener el actual esquema nuevamente”, señaló.

Se exige al Gobierno aprovechar el "verano" en los mercados

A su vez, insistió en que este es el momento ideal para realizar cambios estructurales: “Hay que aprovechar los momentos actuales, de veranos cambiarios, de entrada de dólares, para hacer cambios en el esquema de cambios post elecciones”.

“El esquema de bandas cambiarias, como cualquier esquema intermedio, depende mucho de dos cuestiones. Primero, el mayor riesgo es la credibilidad del programa y el segundo es que siga habiendo el caudal de dólares necesarios para sostener el techo de la banda”, precisó la economista.

Luego, manifestó que la experiencia demuestra que ese modelo no funcionó en Argentina: “Ya demostró que ese esquema, lamentablemente, no funcionó ni con el gobierno de Mauricio Macri ni tampoco con este gobierno”. Además, recordó que, entre septiembre y la actualidad, “perdieron entre el Tesoro y el Banco Central alrededor de 4.000 millones de dólares”.