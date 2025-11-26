Paulina Lescano: “La cosecha de trigo va a ser un récord histórico”

En diálogo con Canal E, la ingeniera agrónoma, Paulina Lescano, evaluó la performance del agro, los riesgos climáticos y las perspectivas de exportación para los próximos meses.

Balanza comercial positiva, pero en desaceleración

Lescano destacó como dato alentador que “es el mes 23 consecutivo en donde la balanza comercial fue positiva”, aunque advirtió que octubre marcó una fuerte desaceleración respecto de meses previos: “Los 800 millones de balanza positiva fueron menores que los de septiembre y mucho menores que los de agosto”.

Para la especialista, el país está atravesando “una bisagra”, cuya evolución será clave en el corto plazo.

La consultora explicó que no se trata de un fenómeno estrictamente estacional, sino relacionado al tipo de cambio real: “Muchos economistas se dividen entre si nuestro tipo de cambio está retrasado o no”, señaló.

Al observar la tendencia anual, remarcó un dato preocupante: “El acumulado de enero a octubre está casi un 57% menos que el año pasado”, lo que evidencia una merma significativa en las exportaciones.

Inundaciones, cosecha récord y cambios en el área sembrada

Consultada sobre el impacto climático, Lescano detalló que “un millón y medio de hectáreas siguen sin posibilidad de producir nada”, mientras que cerca de 5 millones están afectadas en su logística por caminos intransitables. A pesar de este panorama, resaltó una noticia muy positiva: “La cosecha de trigo va a ser récord histórica y eso se sigue confirmando semana a semana”, con potencial para impulsar la entrada de divisas durante todo el año.

Sobre la próxima campaña, anticipó que “en soja va a haber una caída de área respecto al año pasado”, mientras que maíz y girasol mostrarán incrementos tanto en superficie como en producción.

Además, subrayó un hecho poco habitual: “China vuelve a ser nuestro principal socio comercial por la gran cantidad de exportación de soja que se hizo”, favorecida por la eliminación temporaria de los derechos de exportación.

Retenciones, competencia internacional y precios globales

Lescano aclaró que el Gobierno aplicó dos medidas distintas el año pasado: “Una baja definitiva de derechos de exportación y otra puntual por necesidad de ingreso de dólares”.

Aunque el Presupuesto no menciona reducciones adicionales, dejó una puerta abierta: “Dejaría abierta la posibilidad de una sorpresa en 2026”.

Al comparar Argentina con otros competidores, fue categórica: “Ninguno de los países competidores tiene derechos de exportación; en soja seguimos con un 26%”, una carga que consideró “desleal” frente a Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Uruguay o Bolivia.

En cuanto a los valores internacionales, explicó que la soja vive un repunte: “Han tenido un rally desde octubre por el acuerdo entre Estados Unidos y China”, mientras que el trigo enfrenta presión bajista debido a la cosecha récord local, que incrementa la oferta global

