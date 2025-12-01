Quien es el empresario vinculado a Miss Universo que es investigado por la justicia de México

El periodista Enrique Hernández explicó, en diálogo con Canal E que Raúl Rocha Cantú, conocido por operar la licencia de Miss Universo en México y en otros países, está bajo investigación por presunto contrabando, tráfico de armas y lavado de dinero.

Según Hernández, “este personaje ha crecido al amparo de negocios relacionados con casinos, combustibles e inmobiliarias”, y se le atribuyen al menos 51 empresas operando en territorio mexicano.

El caso tomó relevancia cuando las autoridades detectaron movimientos irregulares vinculados a la importación ilegal de combustible y al tráfico de armas desde Guatemala. Hernández detalló que Rocha Cantú incluso “ya tiene una orden de aprehensión y se ha puesto como testigo protegido”, buscando explicar cómo operaba la presunta red criminal.

Una de las maniobras que más sorprendió a los investigadores fue la forma en que se habrían ingresado armas al país: “traficaba con armas desde Guatemala, escondidas en ropas de paca, y las traía hasta el centro de la Ciudad de México”.

Una red empresarial en la mira de la justicia

La Fiscalía General de la República indaga comunicaciones, pagos y movimientos bancarios que apuntan a una red de empresarios vinculados al contrabando, incluidos importantes dueños de casinos. Hernández afirmó que el caso ha escalado rápidamente porque “están llegando ya a instancias muy altas, a un nivel de esferas empresariales”, con conexiones que salpican a figuras políticas y hombres de negocios de renombre.

El contrabando de combustibles es uno de los ejes centrales de la investigación. Según Hernández, “tres de cada diez litros que venden las gasolineras en México entraban por la vía del contrabando”, lo que representa pérdidas multimillonarias y un desafío directo al gobierno mexicano.

Aunque no hay evidencia de vínculos directos con altos mandatarios, el periodista destacó que sí existen conexiones relevantes con empresarios y políticos de la izquierda mexicana. En palabras de Hernández, “lo relevante es que hoy ya no son los sobrinos de alguien poderoso, sino empresarios de alto nivel”, lo cual ha intensificado el impacto del caso.

La eficacia de la justicia mexicana en duda

Consultado sobre la probabilidad de que el caso llegue a una condena firme, Hernández cuestionó los antecedentes judiciales en México, recordando casos emblemáticos como Odebrecht o el del empresario Alonso Ancira. Subrayó que, aun en investigaciones de alto perfil, “no se ha visto que realmente haya un combate directo y frontal”.

