Rafael Rofman sobre la longevidad: “Vamos a ser una sociedad más vieja”

Argentina atraviesa un proceso demográfico profundo: menos nacimientos y mayor esperanza de vida. Para Rafael Rofman, doctor en demografía e investigador principal de CIPPEC, se trata de un fenómeno de largo plazo que se aceleró en la última década. “Hay un proceso en el cual va bajando la fecundidad y va aumentando la longevidad”, explicó, destacando que ambos factores son signos de progreso social.

El especialista subrayó que este cambio implica una transformación estructural: “Vamos a ser una sociedad más vieja”, con una mayor proporción de adultos mayores en relación a los jóvenes. Este escenario, lejos de ser solo un problema, también abre oportunidades.

Una oportunidad clave en educación

Uno de los aspectos más positivos aparece en el sistema educativo. Según Rofman, la caída de la natalidad permite redireccionar recursos: “Ahora vienen menos chicos, entonces puedo poner los recursos en mejorar la calidad”. Esto habilita políticas como la formación docente, la expansión de escuelas de jornada completa y el fortalecimiento de tutorías.

Sin embargo, el panorama presenta fuertes tensiones en el sistema previsional. Rofman advirtió que Argentina enfrenta un esquema costoso y desordenado: “Tenemos un sistema que cubre a casi todos, pero es muy caro y gastamos muy mal”. En ese sentido, cuestionó las jubilaciones tempranas y los beneficios múltiples: “Hay 2.080.000 personas menores de la edad jubilatoria con beneficios previsionales”.

Para el especialista, el problema no es la vejez en sí, sino la falta de reglas claras: “El desorden y la falta de equidad, cuando la sociedad envejece, se vuelven un problemón”.

Impacto en el empleo y la salud

El envejecimiento también modifica el mercado laboral. “La edad promedio de quienes trabajan va aumentando”, indicó Rofman, lo que genera una fuerza laboral más experimentada, aunque con desafíos en innovación. Al mismo tiempo, destacó un cambio positivo: “Van a empezar a entrar menos jóvenes al mercado de trabajo”, lo que podría aliviar históricas dificultades de inserción juvenil.

En paralelo, la baja de la fecundidad está vinculada a transformaciones sociales profundas. “Tenemos mujeres más empoderadas, más educadas y con más intereses de desarrollarse profesionalmente”, afirmó. Además, mencionó el impacto del acceso a anticonceptivos modernos en la fuerte caída de la natalidad adolescente.

En materia de salud, el desafío es estructural. “Cada vez más nos enfermamos de enfermedades crónicas”, explicó, lo que exige un sistema orientado al seguimiento continuo y no solo a la atención de urgencias.

Finalmente, Rofman remarcó la necesidad de decisiones políticas: “Si no lo hacemos ahora, en 10 o 15 años vamos a tener un problema mucho más serio”. Y fue contundente sobre el futuro demográfico: “No vamos a volver al modelo de tres o cuatro hijos por familia”.