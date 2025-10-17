Ramiro Tosi adelantó que la inflación del año que viene podría cerrar “alrededor del 29 o 30%”

El ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en contacto con Canal E, se refirió a los principales movimientos de la semana económica argentina y destacó la intervención inédita del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario local.

Ramiro Tosi comenzó su repaso por el dato de inflación de septiembre: “La mayoría del consenso del mercado estaba entre el 2,1 o el 2,3%, pero claramente iba a ser superior al registro de agosto que fue 1,9”. Finalmente, resaltó que el índice se ubicó en 2,1%, impulsado por dos rubros claves: “Alimentos y bebidas y vivienda, agua y electricidad aceleraron su variación mensual respecto al mes previo”.

Cómo se tomó el Gobierno la inflación de septiembre

Asimismo, señaló que, a pesar del aumento, “no fue tan mala en los ojos del Gobierno porque en septiembre tuviste un aumento promedio del tipo de cambio ligeramente superior al 5%”. Además, subrayó que, “el famoso passthrough fue bastante acotado”.

No obstante, Tosi advirtió que, “donde sí viste un poquito más de suba de precios es en los mayoristas, donde tuviste el registro más alto del año, un 3,1%”. En particular, los precios importados aumentaron un 9%, “el incremento mensual más alto desde la devaluación de 2023”.

Estimaciones para la inflación de 2026

De cara al futuro, pronosticó que, “esto te va a dejar un piso de inflación del 2% por lo menos de acá a lo que quede del 2025”, y que el año próximo podría cerrar con “una inflación alrededor del 29, 30%”.

El economista describió como “bastante inédito” el capítulo vinculado a las tasas de interés: “A fines de septiembre los bancos tenían colocado contra el Banco Central casi 5,5 billones de pesos”. Pero la venta de dólares del Tesoro Nacional “sacó pesos de la economía y las tasas se dispararon a niveles que ni siquiera vimos en el anterior pico de agosto”.

En ese contexto, comentó que, “tuviste la caución operando al 94% anual, una tasa pasiva para colocar fondos”. Los bancos, agregó, “llegaron a pagar tasas del 60, 62 y ni hablemos de las activas donde tuviste descuentos de documentos del 120 o el 130%”.