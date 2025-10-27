Ramiro Tosi: “El Gobierno, con esta descompresión que tiene, va a tratar de mantener por lo menos el diseño del esquema”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, habló con Canal E y analizó los efectos del resultado electoral y cómo impacta en el plan económico de Luis Caputo y Javier Milei.

“Fue un resultado que no estaba en los cálculos o las proyecciones, no solamente ni del más optimista, sino también del propio Gobierno”, aseguró Ramiro Tosi. “La reacción en el mercado es de una magnitud similar a lo que fue en su momento el resultado de las PASO 2019, solamente en el sentido inverso. Acá es una sorpresa positiva y, por eso, ves los bonos por arriba del 25%, las acciones en un monto similar y el dólar en estas primeras horas alrededor del 7, 8% por debajo”, detalló.

Alivio para el Gobierno tras la victoria en las elecciones

Asimismo, destacó que este escenario “le permite al Gobierno bajar toda esa tensión o fatiga financiera que veníamos viendo en las últimas tres semanas” y “empezar a recalibrar cómo va a pensar el esquema cambiario y qué va a hacer el Banco Central respecto a la acumulación de reservas”.

“Recordemos que no estamos tan lejos de fin de año y el Gobierno está a casi 7.000 millones de dólares abajo de la meta que se había comprometido con el FMI. El propio Tesoro Nacional tendrá que empezar también a acumular dólares para el pago del próximo 9 de enero”, advirtió Tosi.

Persiste el esquema de bandas cambiarias

Sobre posibles cambios en el régimen de bandas, explicó: “El Gobierno con esta descompresión que tiene va a tratar de mantener por lo menos el diseño del esquema. Buena parte de la credibilidad y el capital político del ministro se lo gastó diciendo que no iba a haber modificaciones en el esquema cambiario”.

Sobre la misma línea, el economista agregó que, “el Banco Central gastó buena parte de su munición vendiendo dólares a futuro, con lo cual, me parece que el Gobierno va a tratar de llegar con algo más de holgura a diciembre, cuando empiezan a normalizarse las liquidaciones del sector agropecuario”.

De cara a 2026, anticipó que el Gobierno deberá “discutir con las autoridades del Fondo qué tan lejos o no quedan de las metas de reserva y cómo eventualmente se ajustan los niveles y sobre todo la tasa de variación de las bandas”.