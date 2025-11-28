Ramiro Tosi: “El Gobierno llega a fin de año con sus depósitos en el Banco Central bastante exhaustos”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en diálogo con Canal E, evaluó los datos recientes de actividad, el desempeño del Tesoro y los desafíos que se avecinan.

Ramiro Tosi destacó que, “lo más significativo de la semana pasó primero por la divulgación de este dato de actividad, el EMAE”, que mostró un crecimiento mensual del 0,5% en septiembre.

Expectativa por la actividad económica

Según explicó, “este nuevo dato lo que hizo fue impactar en la revisión de los datos previos”, lo que permitió que el tercer trimestre se mantuviera en terreno positivo. De hecho, si la actividad se mantuviera en el nivel de septiembre, “la economía terminaría en 2025 con una tasa de crecimiento del 4,3%”.

Tosi también analizó el resultado de la última licitación de deuda del mes y planteó que, “el Tesoro enfrentaba un poquito más de vencimientos de 14 millones de pesos y se renovó casi la totalidad”, dejando solo 500.000 millones sin refinanciar.

La influencia del Banco Central

Asimismo, subrayó que el éxito estuvo respaldado por las decisiones previas del Banco Central: “Básicamente les permitió a los bancos integrar sus encajes… en estos títulos públicos”. Además, resaltó que se “volvió a postergar la suma de 5 puntos de encaje y esos 5 puntos adicionales también se los permite integrar en títulos públicos”.

Pero ahora la atención del mercado está puesta en un evento de enorme magnitud. “El 9 de diciembre va a ser una súper licitación porque van a ser 40 billones de pesos de vencimiento”, comentó el entrevistado.

Con la caja ajustada, recordó que, “el Gobierno llega a fin de año con sus depósitos en el Banco Central bastante exhaustos, casi 4 billones de pesos, cuando supo tener en abril casi 12 billones”.