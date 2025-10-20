El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en comunicación con Canal E, analizó el panorama cambiario y financiero, en un contexto de fuerte tensión en los mercados.

Según explicó Ramiro Tosi, el objetivo del Gobierno es mantener el tipo de cambio oficial debajo de los $1.500, pese a la presión que persiste en los dólares financieros. “Las señales que va a tratar de transmitir el Gobierno es que vamos a llegar a la elección con un dólar debajo de los $1.500, al menos en el mercado oficial, no en los financieros, donde los financieros sí hace tiempo que estamos con un dólar de 1.520, 1.530 por encima del techo de la banda”, detalló.

La posición del Banco Central ante el swap con Estados Unidos

Asimismo, vinculó esta estrategia con el nuevo acuerdo de swap con el Tesoro estadounidense: “Ahora que ya está anunciado este nuevo acuerdo de swap con el Tesoro Americano, las posturas de venta que vemos en el mercado parecerían ser del Banco Central”.

Sobre posibles cambios en el esquema cambiario, Tosi planteó: “Mi expectativa es que si hay un rediseño del esquema, al menos por una cuestión de prudencia y de solidez patrimonial del propio Banco Central, ese esquema se implemente después de noviembre”.

Situación crítica para las reservas del Banco Central

A su vez, explicó que el Banco Central se encuentra con una posición delicada: “El Banco Central vendió casi 3.300 millones de dólares de posición que tenía a fin de octubre, la fue vendiendo en el mercado secundario justamente para dar una suerte de cobertura cambiaria, y al mismo tiempo tenés el propio Banco Central vendido en futuros, se calcula entre 5.000 y 6.000 millones de dólares”.

Por eso, el economista advirtió que cualquier corrección antes del 31 de octubre podría generar un fuerte impacto patrimonial: “Tenés una posición neta vendida de casi 10.000 millones de dólares que podría generar un impacto patrimonial que, si lo corrés una semana, te ahorrás ese efecto”.

Además, sostuvo que el Gobierno deberá recalibrar la velocidad de ajuste del tipo de cambio: “Habrá que ver después con los resultados en la mano qué recalibramiento de las bandas o de la velocidad de ajuste de las bandas hace el Gobierno, para estar en un nivel de tipo de cambio más confortable que este 1%”.