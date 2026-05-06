Recaudación en caída: advierten que el consumo y las importaciones explican el retroceso

La recaudación impositiva en Argentina atraviesa un proceso de deterioro sostenido en términos reales. En diálogo con Canal E, el tributarista Sebastián Domínguez explicó que la tendencia no es nueva y responde a múltiples factores económicos. “Venimos con nueve meses de incremento de la recaudación por debajo del aumento de la inflación”, afirmó, lo que explica la caída real de los ingresos del Estado.

El especialista señaló que uno de los principales motivos es la reducción en el comercio exterior. “Una de las causas es una baja en las importaciones, que hace que se haya recaudado menos”, indicó, y agregó que también influyó la disminución de derechos de exportación en distintos sectores.

Menor consumo y cambios en la recaudación

Otro de los puntos clave es el comportamiento del consumo interno. “Hubo una baja en el IVA de recaudación… hay una baja en el consumo”, sostuvo Domínguez, vinculando directamente la caída de ingresos fiscales con la menor actividad económica.

Además, explicó el impacto técnico de las importaciones en el sistema tributario: “Las importaciones están grabadas como si fueran ventas en el mercado local a los efectos del IVA”, lo que implica que su caída reduce automáticamente la recaudación.

El tributarista también introdujo un factor menos visible pero relevante: el cumplimiento fiscal. “Puede haber un aumento de elevación en el IVA… si a la gente no le alcanza el dinero”, advirtió, y añadió que existe “una sensación de que se puede quizás no pagar impuestos y no haber problema”, lo que podría afectar la cultura tributaria.

Impuestos en baja y perspectivas a futuro

Domínguez remarcó que parte de la caída responde a decisiones del propio Gobierno. “Parte de esta baja está justificada en la baja de impuestos que ha hecho el gobierno”, explicó, en referencia a la reducción de retenciones y otros tributos.

En cuanto a los próximos meses, destacó eventos clave que podrían modificar la tendencia. “En mayo tenemos los vencimientos de ganancias de personas jurídicas… y en junio de personas humanas”, detalló, lo que podría generar un repunte puntual en la recaudación.

Sin embargo, aclaró que la recuperación dependerá de la actividad económica. “Si se logra reactivar un poco la economía… eso puede ayudar a que se incremente la recaudación”, señaló.

Aun así, el escenario es complejo: el Gobierno podría optar por continuar con la reducción de impuestos como estrategia. “Quizás… se mantenga el equilibrio fiscal y se tienda a una menor recaudación por decisión política”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de un cambio estructural en el esquema tributario argentino.