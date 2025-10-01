Reclamo del partido 9 de Julio contra las inundaciones: “El sector político funciona cuando las cosas se viralizan en los medios”

La crisis hídrica rural en Buenos Aires continúa agravándose y genera tensión entre productores y autoridades municipales. En el partido de 9 de Julio, los caminos rurales se encuentran cortados, las localidades están aisladas y la falta de obras hídricas derivaron en protestas y reclamos urgentes. En ese sentido, este medio se contactó con Patricia Gorza, presidente de Mujeres de la Ruralidad Argentina e integrante de Federación Agraria Argentina.

Patricia Gorza explicó que la situación se arrastra desde marzo. “Creo que las imágenes son elocuentes y es una situación muy triste para cualquier productor y habitante del interior de la localidad del partido 9 de julio tener que llegar a estas instancias”, señaló.

Complicaciones en el acceso a las localidades

Luego, manifestó que la protesta fue organizada por vecinos de Carlos María Naón y La Niña, dos pueblos de alrededor de 500 habitantes que están “prácticamente aislados porque los accesos a las localidades son accesos de tierra y están cortados”.

Gorza remarcó que el problema no es nuevo y se agrava con las lluvias de primavera: “Son casi siete meses de reclamos y de pedir obras y de pedir que se salve los cascos urbanos, mirá lo que estamos hablando, no de los campos y la producción, de los cascos urbanos de las localidades”.

Reanudación de obras

Asimismo, celebró que en las últimas horas, el Gobierno anunció la reanudación de las obras de dragado del río Salado, una medida considerada clave para enfrentar la crisis hídrica rural en Buenos Aires. Sin embargo, advirtió sobre los tiempos de ejecución: “Lo que falta de obra del Salado es algo que va a llevar un año de trabajo, entonces no es que hoy empiezan las obras y dentro de un mes, 9 de julio, va a poder escurrir el agua, eso no va a suceder”.

Para los productores, el anuncio llegó recién después de la viralización de las imágenes de la protesta. “Sinceramente yo creo que el sector político todo y sin distinción de colores, funciona cuando las cosas se viralizan en los medios nacionales, lamentablemente, no es la primera vez que sucede que solamente hay una respuesta después de que algo se viraliza”, afirmó la entrevistada.

A su vez, relató que tras la difusión de las imágenes “aparecieron los camiones con la tierra, la retroexcavadora para cambiar las alcantarillas, los tubos de alcantarillas y todo lo que hace falta para sostener el camino”.