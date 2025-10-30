Récord de asistencia en la reunión que tendrá el presidente Javier Milei con los gobernadores

Con el fin de desarrollar los detalles de lo que será la reunión del presidente Javier Milei con los 20 gobernadores que asistirán a la Casa Rosada y todo el trasfondo de buscar las reformas estructurales en materia laboral, previsional e impositiva, este medio se comunicó con el periodista, Alejandro Gomel.

“Así es el poder de los votos, en este caso, de una elección contundente”, sostuvo Alejandro Gomel al detallar que el encuentro “será a las cinco de la tarde aquí en Casa Rosada con récord de asistencia”. Según desarrolló, el año pasado, durante el llamado “Pacto de Mayo” realizado en Tucumán, hubo 18 mandatarios provinciales, mientras que ahora “Guillermo Francos tiene confirmados a 20 gobernadores que van a venir a Casa Rosada. Es todo realmente un logro del jefe de gabinete”.

Las sorpresas en la convocatoria con los gobernadores

Luego, manifestó que, “tal vez la mayor sorpresa es el gobernador de La Pampa, Ziliotto, que también comprometió su presencia hoy aquí en Casa Rosada”. Sin embargo, resaltó que el Gobierno decidió excluir a los mandatarios kirchneristas: “No se cursaron invitaciones para Axel Kicillof o para Quintela, el gobernador de La Rioja, tampoco para el gobernador Melella, el gobernador de Tierra del Fuego”.

Sobre esta decisión, Gomel explicó que, “no es que no quieran ir, sino que directamente el Gobierno los excluyó de esta reunión”. En esa línea, añadió: “El Presidente y aquí el Gobierno dicen: nosotros no los necesitamos, preferimos tenerlos enfrente, elegir ese adversario que se ha debilitado después de las elecciones”.

Quiénes estarán presentes

“Va a estar el presidente Javier Milei, por supuesto, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro del Interior Lisandro Catalán y el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, para hablar de números, de plata”, detalló. Además, planteó que, “primero y fundamental, mostrar la fortaleza política, una foto donde el Presidente logra reunir esta cantidad de gobernadores de distintos signos políticos”.

En cuanto a la agenda legislativa, el periodista adelantó que habrá definiciones sobre el presupuesto 2026 y las reformas laboral e impositiva. “Cuando el Ejecutivo llama a sesiones extraordinarias, el Congreso solo puede tratar aquellos proyectos que envía el Ejecutivo”, recordó.

Aún así, comentó que, “hay dos líneas: una que dice concentrémonos en el presupuesto, solo tratemos presupuesto para asegurarnos que esta vez sí, después de dos años, haya presupuesto. Y hay otros más arriesgados que dicen, tenemos que apretar el pie en el acelerador y mandar también todas las reformas”.