Récord de exportaciones de la economía del conocimiento: “Son el tercer complejo exportador de la Argentina”

El director ejecutivo de Desarrollo de Argencon, Leandro Mora Alfonsín, en contacto con Canal E, destacó el papel central que ocupa la industria del conocimiento en el crecimiento económico argentino y aseguró que, “Argentina debe exportar de todo”.

Leandro Mora Alfonsín explicó que el país ya se posiciona como un actor clave en el sector del conocimiento: “Hoy ya son el tercer complejo exportador de la Argentina, el 11,2% de las exportaciones son servicios basados en el conocimiento, 9.700 millones de dólares, casi 10.000 millones”. Estos números colocan al rubro detrás de los complejos oleaginoso y energético.

Fuerte impulso al trabajo

Asimismo, precisó que el impacto va mucho más allá de los ingresos: “Estamos hablando de 348.000 puestos de trabajo asociados a esto, y más de 280.000 asociados al proceso de exportaciones de servicios basados en el conocimiento”. Según explicó, se trata de “profesionales argentinos, que forman parte de los 139.000 graduados universitarios que tenemos anuales”.

Mora Alfonsín aclaró que, “el 64% de esas exportaciones son servicios profesionales”, y no únicamente tecnológicos. “La frontera tecnológica es el 30% de las exportaciones, pero el 64% de esas exportaciones son servicios profesionales como contadores, abogados, diseñadores gráficos, profesionales vinculados a servicios empresariales intercompany”, detalló.

La competitividad de Argentina

En esa línea, destacó la instalación en el país de empresas internacionales que encuentran un entorno competitivo: “En Argentina tenemos más de 50 centros de servicio de empresas número uno del mundo”. Estos centros “implican inversiones que generan exportaciones permanentes hacia afuera” y, según remarcó, “Argentina se ha vuelto un lugar muy interesante para captar esas inversiones por el talento humano, por el capital humano que tenemos”.

Sobre si el atractivo se debe a costos bajos, el entrevistado comentó: “Argentina tiene épocas en que es muy barata, en que es muy cara. Eso va oscilando en función de nuestra macroeconomía, con lo cual, corro ese factor precio”.

Luego, manifestó que la clave está en el tipo de servicios que el país ofrece: “En Argentina es mucho más común los servicios de alta complejidad, análisis de flujo de fondos, revisión de contratos petroleros, revisión de balances”.