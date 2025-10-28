Reforma laboral: la primera exigencia del Círculo Rojo al Gobierno tras la victoria en las elecciones legislativas

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, analizó en Canal E la reacción del empresariado tras la victoria electoral del Gobierno y las expectativas sobre la inminente reforma laboral.

“Después de ese domingo, para muchos sorpresivo, le empezó a cambiar un poco el humor al Círculo Rojo, pero no solamente hacia afuera, también como en los mercados, una euforia sobre el alejamiento que ocupa más que pensar en el empoderamiento de Javier Milei en sí mismo”, señaló Ariel Maciel.

Las exigencias del empresariado tras la victoria del oficialismo en las elecciones

Asimismo, explicó que los empresarios “habían apostado por el fortalecimiento de la tercera vía, que le pudiera poner ciertos límites y cierta coherencia dentro de la lógica más de la economía real al Presidente”. Sin embargo, tras el resultado electoral, “lo primero que hicieron fue plantear, más allá de las felicitaciones, que ahora debería venir un plan productivo basado en un buen discurso de victoria de Javier Milei, hablando no solamente del diálogo, sino centralizando en los gobiernos”.

Maciel destacó que los empresarios valoraron positivamente el tono del discurso de Javier MIlei: “Los puso contentos que la segunda fuerza en algunas provincias hayan sido fuerzas provinciales, básicamente porque eso permite entender un puente de diálogo y construcción. En ese contexto, lo primero que hablar es Consejo de Mayo, empezar a tener resultados”.

Según explicó, esa apertura contrasta con el estilo de campañas anteriores: “El propio Milei marcó una diferencia en relación con otras ocasiones. En este caso fue todo lo contrario, hubo menciones a la alianza con el PRO, menciones a Mauricio Macri y por supuesto el llamado a los gobernadores”.

Los efectos de una posible derrota

No obstante, el periodista advirtió que, “si el Gobierno perdía, perdía por mucho, ya tenía un descontrol dentro de su propia interna. Si ganaba, si empataba, tenía para anunciar un recambio de gabinete inminente. Ganó con tanta contundencia que hizo que el presidente Javier Milei postergara los anuncios de modificación de gabinete”.

Uno de los puntos centrales fue la expectativa del sector privado respecto de la reforma laboral. “En el Ministerio creen que de acá a fin de año puede llegar a haber un repunte de la actividad económica. Los empresarios dicen que no solemos ir a la iglesia, no somos gente de mucha fe, lo que queremos son realidades. Por lo tanto, la primera realidad que quieren es la reforma laboral”, afirmó.