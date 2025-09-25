Reina: “El respaldo de Trump no es gratuito, habrá condiciones”

En diálogo con Canal E, el analista político Eduardo Reina evaluó el respaldo financiero de Estados Unidos al gobierno argentino. Reina sostuvo que el apoyo económico de Washington a la Argentina no puede interpretarse como un gesto desinteresado. Según explicó, Donald Trump necesita un socio confiable en Sudamérica y la Argentina aparece como una opción clave frente a otros países con gobiernos de izquierda o con liderazgos debilitados.

“Negar que habrá contraprestaciones es infantil. Nadie regala semejantes sumas de dinero. Argentina tendrá que ceder algo a cambio, más allá de alimentos u otros acuerdos comerciales”, advirtió el analista.

El rol de China y los BRICS en la política argentina

El especialista recordó que China también es un actor central en la economía argentina, con préstamos millonarios y acuerdos comerciales vigentes. Además, subrayó la importancia del swap de monedas con Beijing y la influencia del bloque BRICS en la región.

“Argentina necesita de todos: de China, de los BRICS y de Estados Unidos. El problema es que seguimos sin reglas claras para atraer inversión ni mostrar un horizonte de crecimiento”, explicó.

Economía, dólar y elecciones

Para Reina, la ayuda norteamericana funcionó como un freno a la incertidumbre financiera, evitando que el dólar se disparara y conteniendo la suba del riesgo país. Sin embargo, aclaró que esto no garantiza mejoras estructurales.

“El respaldo de Estados Unidos puede calmar la situación cambiaria, pero no cambia la vida cotidiana de la gente. Si el dólar hubiera seguido escalando, el pase a precios habría golpeado fuerte en el ánimo social. Por ahora, lo que hay es un control de daños para llegar a las elecciones”, señaló.

Escenario electoral y perspectivas

De cara a los próximos comicios, el analista consideró que el efecto político del apoyo estadounidense será limitado. “No es algo que vaya a dar vuelta la elección. El Gobierno busca ganar tiempo y mantener la calma financiera hasta octubre. Luego se verá si se relanza con un aliado o si recibe una receta directa de Estados Unidos para continuar”, concluyó.