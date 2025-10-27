Repercusiones del resultado electoral: “La victoria del oficialismo fue abrumadora, muy superior a la expectativa del mercado”

El economista, Alejandro Bianchi, analizó en Canal E el fuerte repunte de los mercados tras la contundente victoria electoral del oficialismo. También sostuvo que el resultado “fue abrumador, muy superior a la expectativa del mercado” y marcó “un evento bisagra para la Argentina”.

“Como se veía venir, este era un evento clave para la Argentina, un evento bisagra, donde una derrota muy fuerte del oficialismo iba a generar probablemente falta de gobernabilidad, iba a generar, digamos, presión sobre las bandas cambiarias. Pasó todo lo contrario”, explicó Alejandro Bianchi.

La victoria del oficialismo superó las expectativas del mercado

Sobre la misma línea, agregó que, “la victoria fue abrumadora, muy superior a la expectativa del mercado, que uno podía llegar a ver que se preveía una derrota leve o un empate, y no se preveía una victoria tan contundente, que incluyera también una victoria dentro de la provincia de Buenos Aires”.

Según Bianchi, “ahora es una oportunidad interesante porque, inclusive, creo que los vientos del mundo soplan a favor de la Argentina, vienen más ventas de tasas, aumento de los precios de los commodities, probablemente”.

El Gobierno impulsará las reformas estructurales

Asimismo, aseguró que el mercado interpretó positivamente el mensaje del presidente Javier Milei tras los comicios: “Lo que viene ahora, y creo que el Gobierno o Milei lo leyó bien en el discurso de ayer, es comenzar a hacer esas reformas que necesita Argentina. Laboral, impositiva, previsional, para que el techo del PBI que nos venimos pegando hace 30 años se rompa finalmente para arriba”.

“El mercado creo que está leyendo eso. Hoy, si mirás las cotizaciones del dólar, bajan 9%, 10% baja el contado con liquidación, los bonos argentinos suben, baja el riesgo país, todo lo esperado frente a esta posibilidad de que Argentina realmente pueda tener un crecimiento económico real”, comentó el economista.

Con respecto a las oportunidades de inversión, expresó: “Subirse hoy es llegar un poco tarde, sobre todo en la parte de equity. Me parece que quizás en los próximos días decante un poco y quizás haya una mejor oportunidad para entrar que en el día de hoy”.