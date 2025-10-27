El director de Analytica, Ricardo Delgado, analizó para Canal E las consecuencias económicas del reciente triunfo electoral del oficialismo y consideró que el resultado “abre una ventana de oportunidad muy grande para poder de alguna manera empezar a enderezar claramente las turbulencias financieras que venían ocurriendo en las últimas semanas y empezar a plantear un proceso de baja de tasa de interés de modo de estimular la actividad económica interna nuevamente”.

Para Ricardo Delgado, esa posibilidad de reducción de tasas “ha sido parte de la recuperación en V que ha tenido la economía argentina en la segunda parte del año pasado” y es lo que “el delivery de la política económica estaba requiriendo, más actividad”. Según explicó, el país enfrentaba “un estancamiento que daba lugar a una moderada recesión que preocupaba obviamente a los actores económicos y en particular a la economía real”.

Repercusiones del discurso de Javier Milei

Respecto del frente financiero, sostuvo que el discurso del presidente Javier Milei tras la victoria electoral “ha sido muy moderado, llamando y convocando a gobernadores, a espacios dialoguistas, a llevar adelante las reformas, y me parece que eso es una señal importante para la política económica que sigue”. En ese marco, advirtió: “El Gobierno no se debería enamorar nuevamente del dólar barato, debería acumular reservas, debería empezar a hacer cosas que no hizo en estos últimos meses”.

Delgado explicó que parte de la tensión cambiaria se originó porque “si dejas caer demasiado el tipo de cambio, la posibilidad de comprar dólares se va a complicar porque el flujo de ventas de divisas en el mercado no va a estar y, en consecuencia, esa chance se va a evaporar”.

Con respecto a los movimientos del sistema financiero, consideró que, “el tema de los encajes diarios es una cuestión que habría que empezar a revisar”. Sobre la misma línea, añadió que, “son soluciones que pueden darse rápidamente, de vuelta aprovechando incluso la baja estructural del riesgo país, que va a caer fuertemente y eso va a hacer que se descomprima todo ese frente financiero”.

¿Hay posibilidad de que Argentina ingrese a los mercados?

El entrevistado se mostró optimista sobre la posibilidad de volver a los mercados: “Incluso en la Argentina empiece a haber, no sé si para enero, no creo que lleguemos, pero alguna chance, una ventana de oportunidad para volver a colocar deuda y refinanciar vencimientos el año que viene”.

Sobre el futuro del tipo de cambio, consideró que, “hay una enorme ventana de oportunidad para corregir cosas y obviamente el resultado te da una confianza, una credibilidad importante para poder hacerlo sin traumas”. En ese sentido, proyectó: “Tener un tipo de cambio sostenido en torno a los 1.400 o algo parecido a ello en las próximas semanas sería una buena decisión para volver a acumular reservas”.