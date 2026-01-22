El presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ricardo Marra, analizó para Canal E el freno europeo al acuerdo Mercosur–Unión Europea, su impacto en las exportaciones, las reformas estructurales pendientes y el escenario productivo argentino.

Ricardo Marra remarcó que, a diferencia de otras instancias, en esta oportunidad la dilación “realmente fue un golpe de parte de ellos, de toda parte política”, y sostuvo que muchos sectores europeos no comprenden que el entendimiento “es muy ventajoso para los dos continentes, tanto en Europa como en Mercosur”.

Alemania presionaría para que el acuerdo entre en vigencia y luego sea debatido

Sobre el escenario que se abre ahora, explicó que el freno responde a factores políticos internos de la Unión Europea y anticipó posibles demoras. “Ahora vamos a ver cómo transcurre esto, cómo va a ser, pero ya va a ser por una cuestión política”, señaló, y agregó que, según la información disponible, “Alemania va a tratar de presionar para que esto se haga, y va a hacer un petitorio para que por lo menos apruebe provisoriamente hasta que resuelva este tribunal”.

Desde el punto de vista institucional argentino, Marra reconoció la complejidad del momento. “No soy experto en política internacional, pero realmente nosotros desde las bolsas de cereales tuvimos muchas reuniones con los legisladores de la Argentina para explicar la importancia de aprobarlo rápidamente el acuerdo”, indicó, aunque admitió que, “no entiendo cómo lo van a aprobar los legisladores a algo que todavía no esté definido”.

Las oportunidades que quedan paralizadas

El acuerdo comercial, destacó, abría oportunidades concretas para el sector agroindustrial. “Iban a pasar productos que no iban a tener más aranceles, por ejemplo, 100.000 toneladas, en los pollos 25.000, el maíz hizo un millón de toneladas, en el etanol 650.000 toneladas, la miel 45.000 toneladas”, enumeró. Sobre la misma línea, subrayó que eso “iba a aumentar mucho las exportaciones nuestras a ese país”.

Además del impacto directo en volúmenes exportados, el entrevistado enfatizó el efecto reputacional del acceso al mercado europeo. “Si yo tengo este producto que es aprobado en Europa, se abre para el resto del mundo”, explicó, al remarcar que se trata de un mercado “exigente” en materia ambiental, sanitaria y de calidad.

En ese punto, cuestionó los argumentos de sectores agrícolas europeos, especialmente franceses. “Realmente las exportaciones del Mercosur no les iba a afectar”, afirmó. En este sentido, sostuvo que se construyó “un fantasma de un peligro que nosotros no íbamos a cumplir con las condiciones ambientales e higiénicas, sanitarias”.