Rindes históricos para el girasol: "Cerramos un año calendario espectacular”

El presidente de la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR), Martín Salas Oyarzun, evaluó que el complejo girasolero argentino cerró un 2025 con resultados históricos y se posiciona como uno de los motores del crecimiento exportador agroindustrial.

Martín Salas Oyarzun aseguró: "Cerramos un año calendario espectacular, con aumento de área productiva, con aumento de rindes, rindes en torno a récord histórico, y con muy buen nivel de exportaciones, que nos posiciona muy bien en un momento en que los otros proveedores más importantes, exportadores, digamos mundiales, tienen sus inconvenientes climáticos y el tema bélico, así que bueno, la cadena ha demostrado su capacidad para aprovechar esta oportunidad".

Cuál es la estimación en torno a las toneladas

De cara a la campaña actual, las proyecciones productivas continúan siendo optimistas. En este contexto, confirmó que, "exactamente, para la campaña en curso es una estimación, obviamente, de esas 6 millones de toneladas", con un avance de cosecha significativo en el norte del país.

Oyarzun explicó que el desempeño del cultivo en las principales zonas productivas es alentador: "Tenemos muy buenas perspectivas, porque otra vez tenemos rindes muy buenos para esa región que suele tener mayor variabilidad por el tema climático". Sobre la misma línea, agregó: "Tenemos muy buena perspectiva también para esa región, obviamente, con la incertidumbre que siempre da la producción a cielo abierto".

Las virtudes del cultivo del girasol en cuanto a la sequía

En cuanto al clima, destacó la capacidad del cultivo para tolerar períodos secos: "En general el cultivo de girasol tiene la virtud de que cuando arranca con el perfil cargado de agua, que fue la tónica general de esta campaña, tiene herramientas del cultivo para defenderse y tolerar periodos puntuales de seca".

Además, el entrevistado señaló: "En general los veranos secos suelen ser positivos para el girasol en tanto y en cuanto haya arrancado el cultivo con el suelo en condiciones óptimas y encargado de humedad, que es más o menos lo que ha pasado este año".

En el frente externo, India continúa siendo el principal destino del aceite de girasol argentino. A su vez, explicó: "En lo que hace el aceite crudo, que es la principal exportación de Argentina, no estamos tan diversificados, que la India es el gran comprador mundial de aceite de girasol".