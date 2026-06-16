Roberto Bacman afirmó que el caso Adorni “ha generado una grieta importante y una dura interna dentro del Gobierno”

El analista político, Roberto Bacman, sostuvo en Canal E que la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya trasciende una polémica personal y afecta la credibilidad del Gobierno. Además, habló de una interna en La Libertad Avanza, del rol de Patricia Bullrich y del escenario electoral de cara a los próximos comicios.

Según explicó Roberto Bacman, “un panorama complejo, un panorama que no sólo preocupa a Adorni, está preocupando a todo el Gobierno” y agregó que, “ha generado una grieta importante, una dura interna dentro del Gobierno”.

El discurso del oficialismo en el centro de la escena

Luego, manifestó que el caso excede al funcionario y afecta uno de los pilares discursivos del oficialismo: “Yo todavía no tengo cerrada una encuesta que estamos trabajando sobre ese tema, pero estoy casi convencido que esto no es solamente Adorni, que esto deja descubierto toda una cuestión que tiene que ver con la corrupción y que tiene que ver con la casta”.

Bacman aseguró que existen sectores dentro del propio Gobierno que impulsan la salida del jefe de Gabinete. “Yo creo que el resto cada vez son más los que se han sumado al grupo de los que quieren que Adorni se vaya”, sostuvo.

Manuel Adorni está cerca de perder su cargo

Además, advirtió sobre la situación parlamentaria que enfrenta el oficialismo: “En el Senado, el PRO y algunas provincias peronistas amigables para Milei, en senadores, están a un voto de tener los dos tercios para el quórum y para la moción de censura. Es decir, lo pueden echar”. Respecto de una posible salida negociada, señaló que, “este fin de semana se hablaba de una salida, digamos con honor, con darle un consulado”.

El entrevistado también se refirió al posicionamiento de Patricia Bullrich y consideró que la ministra de Seguridad busca despegarse del oficialismo. “Ella tiene un juego propio, tiene un partido propio, por más que se haya afiliado a la Libertad Avanza”, afirmó.

Asimismo, explicó los motivos de esa estrategia: “se puso por eso, porque vio en las encuestas que ella en esta postura crítica está mejorando su imagen”.