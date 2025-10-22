Roberto Bacman: “El electorado está muy enojado, con mucha bronca, muy preocupado por la situación económica”

En diálogo con Canal E, Roberto Bacman, analista político, advirtió que el escenario electoral está abierto y anticipó que “el domingo habrá dos batallas: una en las urnas y otra en los medios”.

El resultado no será solo electoral, sino comunicacional

"El resultado está abierto", dijo Bacman al inicio de la entrevista, enfatizando que la elección se definirá tanto en las provincias clave como en la interpretación de los datos que hagan los distintos actores. Entre los distritos que mencionó como decisivos están Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán, aunque advirtió: "Ya sabemos que Milei no va a pintar de amarillo todo el mapa, como había prometido".

Uno de los focos del domingo será la diferencia numérica. "La gran duda es si la diferencia será de dos dígitos, como en septiembre, o de un solo dígito", explicó. Este factor podría ser utilizado como argumento por las fuerzas en pugna para instalar narrativas de victoria o derrota técnica. “Durante el día va a ser una batalla electoral, y a la noche viene la batalla comunicacional”, anticipó.

Además, destacó que el peso de cada distrito se reflejará con mayor claridad tras la decisión de la Cámara Electoral, que ordenó publicar los resultados distrito por distrito, lo que permitirá un análisis más riguroso de cómo se conforma el voto legislativo. "No es lo mismo Córdoba que la Capital; se vota por distrito, no es una elección presidencial", recordó.

El peso del dólar, la recesión y la narrativa del poder

"No es casual lo que está pasando con el dólar", alertó Bacman, aludiendo a la presión de los mercados financieros de cara al resultado del domingo. Explicó que los traders están tensionados, "muy preocupados porque están con bonos argentinos hasta casi ahogarse", y que una eventual devaluación podría desencadenarse si los resultados generan incertidumbre.

Respecto del clima social y económico, el analista fue contundente: “El electorado está muy enojado, con mucha bronca, muy preocupado por la situación económica”, dijo, y añadió que “la recesión es profunda, la industria funciona al 45% de su capacidad instalada”.

Bacman también se refirió al rol del oficialismo y su necesidad de enviar señales positivas al exterior. “El gobierno está esperando alguna buena noticia para mandar a Washington”, señaló, en alusión al frente económico y a la necesidad de sostener apoyos.

Sobre la figura de Milei, fue crítico con su equipo económico: “Este modelo está demostrando que no sirve; el equipo económico está formado por traders, no por macroeconomistas”, denunció, apuntando directamente a las limitaciones estructurales de la actual gestión.

Finalmente, puso la lupa en el juego político poselectoral, donde también se definirán alianzas clave: "Milei necesita ganar Córdoba para desplazar a Schiaretti y consolidar apoyos legislativos", explicó. En contraste, remarcó que el peronismo podría fortalecerse en el Norte Grande, donde “ya hay diferencias importantes a favor de opciones peronistas”.

