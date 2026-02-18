Roberto Bacman: “No se respeta la importancia que tiene el Estado en la estructuración de leyes que rigen la cuestión laboral”

El analista político, Roberto Bacman, habló con Canal E y analizó el futuro de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, también advirtió sobre los riesgos institucionales, económicos y sociales del proyecto oficialista.

“El artículo 44, que es inviable por las cosas que dice, demuestra cuáles son los otros problemas que también tiene esta ley, donde no se respeta realmente la importancia que tiene el rol del Estado en la estructuración de las leyes que rigen la cuestión laboral”, afirmó Roberto Bacman.

El rol del Estado en las cuestiones laborales

Uno de los puntos más cuestionados es el tratamiento de las licencias médicas. En este contexto, planteó: “No existe en ningún país del mundo eso, lo que han hecho”. Y agregó: “En otros países del mundo, el tema de las enfermedades son controladas por el Estado”.

Según explicó Bacman, la iniciativa desplaza responsabilidades estatales y genera distorsiones en el sistema previsional: “El FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral, que es un 3%, no lo paga el empleador, se lo sacan de los aportes que el empleador hace a la ANSES, que eso es para mantener vivo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad”.

Las pretensiones de Javier Milei para aprobar la ley

Asimismo, subrayó que el oficialismo corre contra el reloj para aprobar la ley antes del 1° de marzo: “Milei quiere esto aprobado el 28 de febrero, a más tardar, para poder incorporarlo él en su discurso”.

Sin embargo, el entrevistado advirtió que cualquier modificación obliga a reiniciar el trámite legislativo: “Si se cambia un artículo, una coma, un concepto, no se puede aprobar, tiene que volver a la Cámara original que empezó el tratamiento, que es Senadores”.

Más allá del debate laboral, alertó sobre el clima político y el accionar del Gobierno frente a las protestas. “Nunca he visto esto de poner corralitos a periodistas”, señaló, y remarcó: “Eso es un claro atentado, no solo a la libertad de prensa, sino también a la libertad de expresión”.